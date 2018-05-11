Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 12-13 Mayıs'ta düzenlenecek yarışta, Türk motosikletçi 4 bin 936 metrelik Imola pistinde üst sıralar için mücadele edecek.

Kawasaki Puccetti Takımı'nın pilotu milli sporcu, yarın TSİ 14.00'te İtalya yarışının ilk etabında mücadele edecek. Organizasyonun ikinci yarışı ise 13 Mayıs Pazar günü TSİ 14.00'te start alacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası genel klasmanında 8. sırada bulunuyor.

Şampiyonadaki son puan durumu ise şöyle:

1- Jonathan Rea (Kawasaki) 159 puan

2- Chaz Davies (Ducati) 129 puan

3- Marco Melandri (Ducati) 115 puan

4- Michael Van Der Mark (Yamaha) 103 puan

5- Tom Sykes (Kawasaki) 101 puan

6- Xavi Fores (Ducati) 100 puan

7- Alex Lowes (Yamaha) 76 puan

8. Toprak Razgatlıoğlu (Kawasaki) 45 puan

Ali Efe, Superstock1000'de yarışacak

İtalya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın yanı sıra Avrupa Superstock1000 Şampiyonası da yapılacak.

Türkiye'yi şampiyonada temsil eden Ali Efe Yeğin, Nutec-Benjan Kawasaki takımıyla mücedele edecek.

Türk sporcu, yarın sıralama antrenmanına çıkacak. Sezonun 3. ayak yarışı ise 13 Mayıs Pazar günü TSİ 16.15'te Imola pistinde gerçekleştirilecek.