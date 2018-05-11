Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da piste çıkacak
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 5. ayak yarışında yarın İtalya'da piste çıkacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 12-13 Mayıs'ta düzenlenecek yarışta, Türk motosikletçi 4 bin 936 metrelik Imola pistinde üst sıralar için mücadele edecek.
Kawasaki Puccetti Takımı'nın pilotu milli sporcu, yarın TSİ 14.00'te İtalya yarışının ilk etabında mücadele edecek. Organizasyonun ikinci yarışı ise 13 Mayıs Pazar günü TSİ 14.00'te start alacak.
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası genel klasmanında 8. sırada bulunuyor.
Şampiyonadaki son puan durumu ise şöyle:
1- Jonathan Rea (Kawasaki) 159 puan
2- Chaz Davies (Ducati) 129 puan
3- Marco Melandri (Ducati) 115 puan
4- Michael Van Der Mark (Yamaha) 103 puan
5- Tom Sykes (Kawasaki) 101 puan
6- Xavi Fores (Ducati) 100 puan
7- Alex Lowes (Yamaha) 76 puan
8. Toprak Razgatlıoğlu (Kawasaki) 45 puan
Ali Efe, Superstock1000'de yarışacak
İtalya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın yanı sıra Avrupa Superstock1000 Şampiyonası da yapılacak.
Türkiye'yi şampiyonada temsil eden Ali Efe Yeğin, Nutec-Benjan Kawasaki takımıyla mücedele edecek.
Türk sporcu, yarın sıralama antrenmanına çıkacak. Sezonun 3. ayak yarışı ise 13 Mayıs Pazar günü TSİ 16.15'te Imola pistinde gerçekleştirilecek.
- 11.5.2018 09:37
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Toplam 15
Yorum
Mustafi Kesinlikle doğru yorum diye buna denir , oyunun durmadığı futbolcuların hakemden beslenmediği hiçbir maçı alamadı fner... o yüzden kaybettil
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Gomis'in yanına İtalyan Forvet
Toplam 1
Yorum
YORUMCU Tolga CİĞERCİ de 9 maçta 6 gol atmış, bu 30 maçta 10 gol atmış Tolga ile kıyaslamam bile çünkü Tolga iyi..
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Toplam 15
Yorum
ceytar Birileri bunun hesabını sormalı
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