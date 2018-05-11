Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da piste çıkacak – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'da piste çıkacak

    <a href="/index/toprak-razgatlioglu?id=c602cf8c-4547-4a40-b8f3-99969cd16e5a" class="" rel="tag">Toprak Razgatlıoğlu</a> <a href="/index/italya?id=5b4c5525-268a-4910-9818-4eb0ad29490a" class="" rel="tag">İtalya</a>'da piste çıkacak

    'nda 'yi temsil eden , organizasyonun 5. ayak yarışında yarın 'da piste çıkacak.

    Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 12-'ta düzenlenecek yarışta, Türk motosikletçi 4 bin 936 metrelik Imola pistinde üst sıralar için mücadele edecek.

    Kawasaki Puccetti Takımı'nın pilotu milli sporcu, yarın TSİ 14.00'te yarışının ilk etabında mücadele edecek. Organizasyonun ikinci yarışı ise Pazar günü TSİ 14.00'te start alacak.

    , genel klasmanında 8. sırada bulunuyor.

    Şampiyonadaki son puan durumu ise şöyle:

    1- Jonathan Rea (Kawasaki) 159 puan

    2- Chaz Davies (Ducati) 129 puan

    3- Marco Melandri (Ducati) 115 puan

    4- Michael Van Der Mark (Yamaha) 103 puan

    5- Tom Sykes (Kawasaki) 101 puan

    6- Xavi Fores (Ducati) 100 puan

    7- Alex Lowes (Yamaha) 76 puan

    8. (Kawasaki) 45 puan

    , Superstock1000'de yarışacak
    'da 'nın yanı sıra Avrupa Superstock1000 Şampiyonası da yapılacak.

    'yi şampiyonada temsil eden Yeğin, Nutec-Benjan Kawasaki takımıyla mücedele edecek.

    Türk sporcu, yarın sıralama antrenmanına çıkacak. Sezonun 3. ayak yarışı ise 13 Mayıs Pazar günü TSİ 16.15'te Imola pistinde gerçekleştirilecek.

    1. 11.5.2018 09:37
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