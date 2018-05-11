Formula 1’de heyecan İspanya’da yaşanacak – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Formula 1’de heyecan ’da yaşanacak

    Formula 1’de heyecan İspanya’da yaşanacak

    Formula 1 ’nda sezonun 5. etabı bu hafta sonu 'da yapılacak.

    Formula 1 'nda heyecan 'da devam edecek. Barselona şehrinde düzenlenecek yarışlar, 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, ana yarış ise 13 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak.
    Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde:

    PİLOTLAR KLASMANI
    1- (): 70 puan
    2- (Almanya): 66
    3- Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48
    4- Valtteri Bottas (Finlandiya): 40
    5- Daniel Ricciardo (Avustralya): 37

    TAKIMLAR KLASMANI
    1- Ferrari: 114 puan
    2- Mercedes: 110
    3- : 55
    4- McLaren: 36
    5- Renault: 35
    1. 11.5.2018 13:01
    2. Güncelleme: 11.5.2018 13:01
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