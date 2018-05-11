Formula 1’de heyecan İspanya’da yaşanacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 5. etabı bu hafta sonu İspanya'da yapılacak.
Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde:
PİLOTLAR KLASMANI
1- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 70 puan
2- Sebastian Vettel (Almanya): 66
3- Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48
4- Valtteri Bottas (Finlandiya): 40
5- Daniel Ricciardo (Avustralya): 37
TAKIMLAR KLASMANI
1- Ferrari: 114 puan
2- Mercedes: 110
3- Red Bull: 55
4- McLaren: 36
5- Renault: 35
- 11.5.2018 13:01
- Güncelleme: 11.5.2018 13:01
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Arda Turan için dünya basını ne dedi?
Toplam 1
Yorum
Sedat 16 mac ceza cok Arkadaşlar 10 cm önünde adama faul yapılıyor allak korsun bıleği bükülebilirdi o acıyla yerden kalkıyor ve sınırnı boşaltıyr
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Toplam 8
Yorum
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Toplam 11
Yorum
adalet 09 1 maç ya 1 maç şu topalı kes valbuenayla, elif elmasla başla bırak takım kaybederse kaybetsin arkadaş zaten öyle kaybediyor böylede bu neyin
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