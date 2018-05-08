Kenan Sofuoğlu’ndan veda – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    ’ndan veda

    <a href="/index/kenan-sofuoglu?id=373ec421-66a1-440c-bd8d-306af094da40" class="" rel="tag">Kenan Sofuoğlu</a>’ndan veda
    Milli motosikletçi , jübile kararı aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sofuoğlu, "Bu hafta sonu İtalya'da jübile yapacağım. Yaşadığım sakatlıklar ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmak gerektiği talimatı, bu kararı almama sebep oldu" dedi.
    1. 8.5.2018
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