Kenan Sofuoğlu son kez yarışacak – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    son kez yarışacak

    <a href="/index/kenan-sofuoglu?id=373ec421-66a1-440c-bd8d-306af094da40" class="" rel="tag">Kenan Sofuoğlu</a> son kez yarışacak

    Jübile kararı alan Milli motosikletçi , son kez yarışarak jübilesini yapacak.

    13 Mayıs Pazar günü son kez yarışarak jübilesini yapacak.

    'nun katılacağı "Supersport " yarışı saat 12.30'da S Sport'tan canlı olarak yayınlayacak.

    1. 8.5.2018 16:51
    2. Güncelleme: 8.5.2018 16:57
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