Kenan Sofuoğlu son kez yarışacak
Jübile kararı alan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, son kez yarışarak jübilesini yapacak.
13 Mayıs Pazar günü Kenan Sofuoğlu son kez yarışarak jübilesini yapacak.
Kenan Sofuoğlu'nun katılacağı "Supersport İtalya" yarışı saat 12.30'da S Sport'tan canlı olarak yayınlayacak.
- 8.5.2018 16:51
- Güncelleme: 8.5.2018 16:57
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 3
Yorum
mustafa kovulan ve kimsenin beğenmediklerini fazla para verip almaya meraklıyız.
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN DEVAM EDİLECEK MAÇ KALAN DK DAN İTİBAREN AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDER YANİ 11 DE BAŞLAYAN TOSİC SAHADA OLACAKTI. BU MAÇTA CEZASINI ÇEKTİ NE DEMEK
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN GEÇMİŞ TARİHLİ BİR MAÇIN DEVAMINDA CEZA NASIL BİTER ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL BU ADAM ZATEN O MAÇIN KADROSUNDA SAHA DA
Kenan Sofuoğlu son kez yarışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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