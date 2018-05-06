İspanya'da zafer Marquez'in – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'da zafer Marquez'in

    İspanya'da zafer Marquez'in

    MotoGP 'nın 4. yarışı 'sini, takımının İspanyol pilotu kazandı.

    MotoGP 'nın 4. yarışı 'sini, takımının İspanyol pilotu kazandı.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun dördüncü ayağı, İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.

    Yarışa 5. sıradan başlayan Marc Marquez, 41.39.678'lik zamanlamasıyla bu sezon ikinci, kariyerinin ise 37. MotoGP zaferine ulaştı.

    Marquez'den 5.2 saniye sonra bitişe gelen Monster Yamaha'dan ikinci, liderin 8.2 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar'dan ise üçüncü oldu.

    Sezonun beşinci yarışı Grand Prix'si, 20 Mayıs'ta koşulacak.

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Marc Marquez (İspanya): 70 puan

    2. Johann Zarco (Fransa): 58

    3. Maverick Vinales (İspanya): 50

    4. Andrea Iannone (): 47

    5. Andrea Dovizioso (İtalya): 46

    1. 6.5.2018 16:35
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