İspanya'da zafer Marquez'in
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışı İspanya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışı İspanya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun dördüncü ayağı, İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışa 5. sıradan başlayan Marc Marquez, 41.39.678'lik zamanlamasıyla bu sezon ikinci, kariyerinin ise 37. MotoGP zaferine ulaştı.
Marquez'den 5.2 saniye sonra bitişe gelen Monster Yamaha'dan Johann Zarco ikinci, liderin 8.2 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar'dan Andrea Iannone ise üçüncü oldu.
Sezonun beşinci yarışı Fransa Grand Prix'si, 20 Mayıs'ta koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Marc Marquez (İspanya): 70 puan
2. Johann Zarco (Fransa): 58
3. Maverick Vinales (İspanya): 50
4. Andrea Iannone (İtalya): 47
5. Andrea Dovizioso (İtalya): 46
- 6.5.2018 16:35
-
Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası!
Toplam 1
Yorum
BİRİSİ HİÇ GEREK YOK FB. NİN ALTINDA BİR OYUNCU, TOPAL JOSEF ONDAN AŞAĞI DEĞİL
-
Fenerbahçe'den Bursaspor'a kötü sürpriz
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ KUPA MAÇINDA 3 MAÇ SEYİRCİSİZ CEZASI ALMADI MI BUNLAR NASIL OLUYOR BU İŞ ?
-
Beşiktaş'a Talisca'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
irfan Beşiktaş madem öyle alsın sonra Roma'ya kendisi satsın!
İspanya'da zafer Marquez'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.