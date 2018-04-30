Dünyayı sallayan çekici! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Dünyayı sallayan çekici!

    Dünyayı sallayan çekici!

    2018 Formula 1 Şampiyonası'nın 4. yarışı 'da yapıldı.

    2018 Formula 1 Şampiyonası'nın 4. yarışı 'da yapıldı. Büyük kazaların yaşandığı mücadeleyi Hamilton kazandı. 'sinde kaza yapan Haas F1 takımı pilotu Romain Grosjean'in aracını pistten çıkarmak için gelecen çekicinin ön tarafında yazan "Allah korusun" yazısı dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada tüm dünya bu çekiciden bahsetti.
    1. 30.4.2018
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