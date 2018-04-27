Motosiklet yarışlarında Sofuoğlu rüzgarı esecek
Türkiye Pist Şampiyonası ve Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nda Kuba ve RKS Motor sponsorluğunda yarışan Bahattin Sofuoğlu, açıklanan yoğun yarış takvimine sıkı hazırlanıyor.
5 Mayıs 2018 tarihinde Uşak'ta gerçekleşecek olan Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 2. ayağında yarışlara kaldığı yerden devam edecek olan ve birincilik hedefinden şaşmayan Bahattin Sofuoğlu, aynı zamanda 12 Mayıs 2018'te Romanya Motor Park Pisti'nde gerçekleştirilecek Doğu Avrupa Şampiyonası'na da Türkiye'yi temsil edecek.
- 27.4.2018 16:43
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