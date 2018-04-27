Motosiklet yarışlarında Sofuoğlu rüzgarı esecek – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Motosiklet yarışlarında Sofuoğlu rüzgarı esecek

    Motosiklet yarışlarında Sofuoğlu rüzgarı esecek

    Pist Şampiyonası ve ’nda Kuba ve RKS Motor sponsorluğunda yarışan , açıklanan yoğun yarış takvimine sıkı hazırlanıyor.

    Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2018 yılı için açıkladığı yarış takviminden sonra tüm yarışlar hızlı bir şekilde başladı. Şimdiden tüm sınıflarda yarışların ilk ayakları tamamlanırken, Pist Şampiyonası ve Türkiye 'nda konuşulmaya başlandı. Hem Türkiye Pist Şampiyonası hem de Türkiye 1. ayaklarında birinciliği kimselere kaptırmayan başarılı sporcu, 2018 yılına damga vurmaya hazırlanıyor. Bu yılın başı itibariyle yoluna Türkiye motosiklet sektörünün önde gelen markaları Kuba Motor ve RKS Motor sponsorluğunda devam eden , motosiklet dünyasında Sofuoğlu soyadını hakkıyla taşıyarak bayrağı devralmaya kararlı olduğunu belirtti. Ülke içi başarılarının yanına ülke sınırları dışında da başarılar ekleyerek tüm dünyada motosiklet yarışlarına damga vurmaya kararlı olan Sofuoğlu, başta kuzeni ve ailesine layık olduğunu gösteren sonuçlar alacağını ifade etti. Başarılı sonuçlar için hazırlıklarını sürdüren Sofuoğlu, yoğun yarış takvimine de büyük bir ciddiyet ve özveriyle hazırlandığını kaydetti.

    5 Mayıs 2018 tarihinde 'ta gerçekleşecek olan Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 2. ayağında yarışlara kaldığı yerden devam edecek olan ve birincilik hedefinden şaşmayan Bahattin Sofuoğlu, aynı zamanda 12 Mayıs 2018'te Romanya Motor Park Pisti'nde gerçekleştirilecek Şampiyonası'na da Türkiye'yi temsil edecek.
    1. 27.4.2018 16:43
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