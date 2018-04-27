Formula 1'de heyecan Azerbaycan'da devam edecek

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 29 Nisan Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin'deki üçüncü yarışı ise Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazanmıştı.

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya): 54 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 45

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 40

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 37

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 30

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 85 puan

2. Ferrari: 84

3. Red Bull: 55

4. McLaren: 28

5. Renault: 25