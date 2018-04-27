Formula 1'de heyecan Azerbaycan'da devam edecek – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Formula 1'de heyecan 'da devam edecek

    Formula 1'de heyecan Azerbaycan'da devam edecek

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'da koşulacak sezonun dördüncü yarışıyla devam edecek.

    'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 29 Nisan Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

    Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu , Çin'deki üçüncü yarışı ise -TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazanmıştı.

    - Pilotlar ve takımlar klasmanı

    Formula 1'de Azerbaycan 'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    - Pilotlar klasmanı

    1. Sebastian Vettel (Almanya): 54 puan

    2. (): 45

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 40

    4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 37

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 30

    - Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 85 puan

    2. Ferrari: 84

    3. Red Bull: 55

    4. McLaren: 28

    5. Renault: 25

    1. 27.4.2018 10:27
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