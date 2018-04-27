Formula 1'de heyecan Azerbaycan'da devam edecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'da koşulacak sezonun dördüncü yarışıyla devam edecek.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 29 Nisan Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.
Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin'deki üçüncü yarışı ise Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazanmıştı.
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar klasmanı
1. Sebastian Vettel (Almanya): 54 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 45
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 40
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 37
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 30
- Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 85 puan
2. Ferrari: 84
3. Red Bull: 55
4. McLaren: 28
5. Renault: 25
- 27.4.2018 10:27
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Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi
Toplam 2
Yorum
fanatik olayı yapan fenerbahçe 3 0 mağlup olan beşiktaş
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Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi
Toplam 9
Yorum
Provakatör Olayların baş sorumlusu Tolga, en karlı çıkan da o. Beşiktaş yönetimi Tolga'ya ağır para cezası verip kupa zararını Tolga'dan çıkarmalı.
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 18
Yorum
ged 61 beşiktaşın ortaya koyduğubu bu onurlu ve cesur tepki türk futbolu için milat olmalı..ve futbol federasyonu toptan istifa etmeli...
Formula 1'de heyecan Azerbaycan'da devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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