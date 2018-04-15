Çin'de kazanan Daniel Ricciardo – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Çin'de kazanan

    Çin'de kazanan Daniel Ricciardo

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Çin 'sinde, -TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu birinci oldu.

    Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi, Çin'in Şanghay kentindeki 5,451 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'den , startta yerini korudu. Fakat 2. cepten kalkan takım arkadaşı Kimi Raikkonen, Mercedes'ten ve 'dan 'e geçildi.

    Bottas, bir tur önce "pit stop" gerçekleştirdiği Vettel'in 21. turda önüne geçti.

    31. turda Toro Rosso pilotları Brandon Hartley ile Pierre Gasly arasındaki temas sonrası güvenlik aracı piste girdi. Bu periyodu fırsata çevirmek isteyen Red Bull sürücülerinin pite gelmesiyle Mercedes'ten , Bottas ve Vettel'in arkasına geldi.

    Red Bull'dan , 40. turda Hamilton'ı, 43. turda da Vettel'i geçerek 2. sıraya yükseldi. 44. turdaki 3'üncülük mücadelesinde, Vettel'e viraj içinde dokunan Verstappen, rakibinin spin atmasına sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı. Kaza sonrası Vettel, 7'nciliğe gerilerken, Raikkonen 3. sıraya çıktı.

    Yumuşak lastiğin avantajıyla temposunu artıran Ricciardo, 46. turda liderliği Bottas'tan aldı. Son 10 turda farkı daha da artıran Ricciardo, kariyerinin 6. birinciliğine ulaştı.

    Ricciardo'nun 8.8 saniye gerisindeki Bottas 2'nci, liderden 9.6 saniye sonra bitişe gelen Raikkonen ise 3. oldu.

    Yarışı 8. sırada bitiren Vettel, 54 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Alman sürücüyü, 45 puanla Hamilton ve 40 puanla Bottas takip etti.

    Sezonun 4. yarışı Azerbaycan 'si, 29 Nisan'da yapılacak.

    İlk 10
    Çin Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

    2. Valtteri Bottas (Mercedes)

    3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

    4. Lewis Hamilton (Mercedes)

    5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

    6. Nico Hulkenberg (Renault)

    7. (McLaren-Renault)

    8. Sebastian Vettel (Ferrari)

    9. Carlos Sainz (Renault)

    10. Kevin Magnusssen (Haas-Ferrari)

    Pilotlar klasmanı
    1. Sebastian Vettel (Almanya): 54 puan

    2. Lewis Hamilton (): 45

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 40

    4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 37

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 30

    Takımlar klasmanı
    1. Mercedes: 85 puan

    2. Ferrari: 84

    3. Red Bull: 55

    4. McLaren: 28

    5. Renault: 25

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:32
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