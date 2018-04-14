Çin'de pole pozisyonu Vettel'in – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Çin'de pole pozisyonu Vettel'in

    Çin'de pole pozisyonu Vettel'in

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı 'sine Ferrari pilotu ilk sıradan başlayacak.

    Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

    Ferrari'nin Alman pilotu , 1.31.095'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi olurken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen 1.31.182 ile ikinciliği elde etti.

    Mercedes pilotu , 1.31.625'lik derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.

    Son şampiyon Mercedes pilotu ise 1.31.675'lik zamanlamasıyla 4. sırada kaldı.

    Yarın TSİ 09.10'da başlayacak Çin Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

    1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.31.095

    2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.31.182

    3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.31.625

    4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.31.675

    5. Max Verstappen () 1.31.796

    6. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.31.948

    7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.32.532

    8. Sergio Perez (Force India) 1.32.758

    9. Carlos Sainz (Renault) 1.32.819

    10. Roman Grosjean (Haas) 1.32.855

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:10
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