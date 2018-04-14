Çin'de pole pozisyonu Vettel'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sine Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.
Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.
Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.31.095'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi olurken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen 1.31.182 ile ikinciliği elde etti.
Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.31.625'lik derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.
Son şampiyon Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise 1.31.675'lik zamanlamasıyla 4. sırada kaldı.
Yarın TSİ 09.10'da başlayacak Çin Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.31.095
2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.31.182
3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.31.625
4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.31.675
5. Max Verstappen (Red Bull) 1.31.796
6. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.31.948
7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.32.532
8. Sergio Perez (Force India) 1.32.758
9. Carlos Sainz (Renault) 1.32.819
10. Roman Grosjean (Haas) 1.32.855
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:10
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
-
Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
-
Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Çin'de pole pozisyonu Vettel'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.