Formula 1 Bahreyn'de pole pozisyonu Vettel'in – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Formula 1 Bahreyn'de pole pozisyonu Vettel'in

    Formula 1 Bahreyn'de pole pozisyonu Vettel'in

    Formula 1'de Ferrari'nin Alman pilotu Vettel, Bahreyn 'sinin sıralama turlarını ilk sırada tamamladı

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn 'sine Ferrari pilotu ilk sıradan başlayacak.

    Ülkenin Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

    Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.27.958'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi olurken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen 1.28.101 ile ikinciliği elde etti.

    Mercedes pilotu , 1.28.124'lük derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.

    Son şampiyon Büyük Britanyalı , sıralama turlarını dördüncü bitirmesine karşın vites kutusu değişikliği nedeniyle aldığı cezanın ardından yarınki yarışa dokuzuncu sırada başlayacak.

    TSİ 18.10'da başlayacak Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

    1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.27.958

    2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.28.101

    3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.28.124

    4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.28.220

    5. Daniel Ricciardo () 1.28.398

    6. Pierre Gasly (Toro Rosso) 1.29.329

    7. (Haas) 1.29.358

    8. Nico Hulkenberg (Renault) 1.29.570

    9. Esteban Ocon (Force India) 1.29.874

    10. Carlos Sainz (Renault) 1.29.986

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:29
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