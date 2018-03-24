Enduro'da 1. ayak yarışının startı verildi

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışının sembolik startı verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından organize edilen şampiyona öncesi Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde teknik kontroller yapıldı. Beşkaza Meydanı'ndaki startın ardından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenecek yarışlar öncesinde sporcular, ekstrem etabında sıralama turu attı.

Farklı illerden 192 sporcunun katıldığı etkinlikte, yağış nedeniyle bozulan zeminde sporcular zor anlar yaşadı. Düşen sporculara görevliler yardım etti.

TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez ATV ile enduro şampiyonasının aynı anda yapılacağını bildirdi.

Fethiye coğrafyasının her türlü spora elverişli olduğunu belirten Özdemir, "Motor sporları Fethiye'nin bir değeridir. Nasıl yamaç paraşütü denilince akla Fethiye geliyorsa motor sporlarında da rekor katılım olması gurur kaynağımız. Herkese verdiği destekler için teşekkür ederiz. Yarın yapılacak yarışlara da herkesi davet ediyoruz." diye konuştu

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise ilçenin birçok spor dalıyla adının anıldığını ifade etti.