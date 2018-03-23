Formula 1'in "en yaşlısı" Raikkonen
Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 20 pilotun en yaşlısı Kimi Raikkonen, en genci ise Lance Stroll oldu.
Ferrari'nin deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 38 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ikinci sezonunu yaşayacak 19 yaşındaki Williams sürücüsü Kanadalı Stroll ise en genç pilot olarak dikkati çekti.
ALONSO'NUN 293 GRAND PRİX TECRÜBESİ
McLaren-Honda takımı adına yarışan 36 yaşındaki Fernando Alonso, 293 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıktı.
Ferrari'den Raikkonen 273, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise 208 Grand Prix ile Alonso'yu izledi.
Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (62), en çok pole pozisyonu elde eden (72) ve en çok podyuma çıkan (117) pilot oldu. Raikkonen de en çok hızlı tura sahip (45) pilot olarak göze çarptı.
4 DÜNYA ŞAMPİYONU
Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 4'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton dörder kezle başı çekerken, Fernando Alonso 2, Kimi Raikkonen bir kez sezonu şampiyon tamamladı.
13'ÜNÜN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK
Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 7'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.
Lewis Hamilton (62), Sebastian Vettel (47), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (20), Daniel Ricciardo (5), Max Verstappen ve Valtteri Botas üçer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.
Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Sergey Sirotkin, Stoffel Vandoorne, Marcus Ericsson, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Brendon Hartley ve Charles Leclerc, Grand Prix kazanamadı.
PİLOTLAR VE KARİYERLERİ
Formula 1'de yeni sezonda mücadele edecek 20 pilot ve kariyerleri şöyle:
|Takım
|Pilot
|GP
|KGP
|Pole
|Pod.
|H.Tur
|Puan
|D.Ş.
|Mercedes
|Lewis Hamilton
|208
|62
|72
|117
|38
|2610
|4
|Mercedes
|Valtteri Bottas
|97
|3
|4
|22
|3
|987
|0
|Red Bull
|Daniel Ricciardo
|129
|5
|1
|27
|9
|816
|0
|Red Bull
|Max Verstappen
|60
|3
|0
|11
|2
|421
|0
|Williams
|Lance Stroll
|20
|0
|0
|1
|0
|40
|0
|Williams
|Sergey Sirotkin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ferrari
|Sebastian Vettel
|199
|47
|50
|99
|33
|2425
|4
|Ferrari
|Kimi Raikkonen
|273
|20
|17
|91
|45
|1565
|1
|McLaren
|Stoffel Vandoorne
|21
|0
|0
|0
|0
|14
|0
|McLaren
|Fernando Alonso
|293
|32
|22
|97
|23
|1849
|2
|Force India
|Sergio Perez
|136
|0
|0
|7
|4
|467
|0
|Force India
|Esteban Ocon
|29
|0
|0
|0
|0
|87
|0
|Toro Rosso
|Pierre Gasly
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Toro Rosso
|Brendon Hartley
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Haas
|Romain Grosjean
|144
|0
|0
|10
|1
|344
|0
|Haas
|Kevin Magnussen
|61
|0
|0
|1
|0
|81
|0
|Sauber
|Charles Leclerc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sauber
|Marcus Ericsson
|76
|0
|0
|0
|0
|9
|0
|Renault
|Nico Hulkenberg
|137
|0
|1
|0
|0
|405
|0
|Renault
|Carlos Sainz
|60
|0
|0
|0
|0
|118
|0
(Not: GP: Grand prix katılım, KGP: Kazandığı Grand Prix, Pole: Elde ettiği pole pozisyon, Pod.: Podyum sayısı, H.Tur: Hızlı tur sayısı, D.Ş.: Dünya şampiyonluğu)
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:19
-
Alacaklılar kapıda!
Toplam 1
Yorum
görengören Sadece GS' ın borçları yazılıp çiziliyorsa bu tüm yönetimlerin GS sevmediklerini gösterir.
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 15
Yorum
34 BU NE AYMAZLIK NE VERDİNİZDE NE İSTİYORSUNUZ 25 MİLYON FENERBAHÇE TARAFTARI AZİZ YILDIRIM VE EKİBİNİ DEFETERDEN SİLDİ
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“Önümüzdeki maçlara odaklanalım”
Toplam 1
Yorum
Kaliteli Futbolcu Samaras kalitesini her maçta ortaya koyuyor. Hakem hatalarını konuşmaya gerek bile yok
Formula 1'in "en yaşlısı" Raikkonen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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