Formula 1'in "en yaşlısı" Raikkonen

Ferrari'nin deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 38 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ikinci sezonunu yaşayacak 19 yaşındaki Williams sürücüsü Kanadalı Stroll ise en genç pilot olarak dikkati çekti.

ALONSO'NUN 293 GRAND PRİX TECRÜBESİ

McLaren-Honda takımı adına yarışan 36 yaşındaki Fernando Alonso, 293 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıktı.

Ferrari'den Raikkonen 273, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise 208 Grand Prix ile Alonso'yu izledi.

Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (62), en çok pole pozisyonu elde eden (72) ve en çok podyuma çıkan (117) pilot oldu. Raikkonen de en çok hızlı tura sahip (45) pilot olarak göze çarptı.



4 DÜNYA ŞAMPİYONU

Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 4'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton dörder kezle başı çekerken, Fernando Alonso 2, Kimi Raikkonen bir kez sezonu şampiyon tamamladı.



13'ÜNÜN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK

Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 7'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.

Lewis Hamilton (62), Sebastian Vettel (47), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (20), Daniel Ricciardo (5), Max Verstappen ve Valtteri Botas üçer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.

Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Sergey Sirotkin, Stoffel Vandoorne, Marcus Ericsson, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Brendon Hartley ve Charles Leclerc, Grand Prix kazanamadı.



PİLOTLAR VE KARİYERLERİ

Formula 1'de yeni sezonda mücadele edecek 20 pilot ve kariyerleri şöyle:

Takım Pilot GP KGP Pole Pod. H.Tur Puan D.Ş. Mercedes Lewis Hamilton 208 62 72 117 38 2610 4 Mercedes Valtteri Bottas 97 3 4 22 3 987 0 Red Bull Daniel Ricciardo 129 5 1 27 9 816 0 Red Bull Max Verstappen 60 3 0 11 2 421 0 Williams Lance Stroll 20 0 0 1 0 40 0 Williams Sergey Sirotkin 0 0 0 0 0 0 0 Ferrari Sebastian Vettel 199 47 50 99 33 2425 4 Ferrari Kimi Raikkonen 273 20 17 91 45 1565 1 McLaren Stoffel Vandoorne 21 0 0 0 0 14 0 McLaren Fernando Alonso 293 32 22 97 23 1849 2 Force India Sergio Perez 136 0 0 7 4 467 0 Force India Esteban Ocon 29 0 0 0 0 87 0 Toro Rosso Pierre Gasly 5 0 0 0 0 0 0 Toro Rosso Brendon Hartley 4 0 0 0 0 0 0 Haas Romain Grosjean 144 0 0 10 1 344 0 Haas Kevin Magnussen 61 0 0 1 0 81 0 Sauber Charles Leclerc 0 0 0 0 0 0 0 Sauber Marcus Ericsson 76 0 0 0 0 9 0 Renault Nico Hulkenberg 137 0 1 0 0 405 0 Renault Carlos Sainz 60 0 0 0 0 118 0

(Not: GP: Grand prix katılım, KGP: Kazandığı Grand Prix, Pole: Elde ettiği pole pozisyon, Pod.: Podyum sayısı, H.Tur: Hızlı tur sayısı, D.Ş.: Dünya şampiyonluğu)