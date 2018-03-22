Milli motosikletçiler Tayland'da piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Dünya Supersport ve Dünya Superbike Şampiyonaları'nın ikinci ayak yarışlarının 23-25 Mart tarihlerinde Tayland'da yapılacağı bildirildi.

Türk sporcular, 4 bin 554 kilometrelik Buriram Chang Pisti'nde kürsüde yer almak için mücadele edecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Avustralya yarışında kaza nedeniyle sezona 13. sıradan başlayan Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu yarın serbest antrenmanlara çıkacak.

Milli sporcu, 24 Mart Cumartesi günü sıralama yarışının ardından, 25 Mart Pazar günü TSİ 10.30'da koşulacak Tayland yarışında yer alacak.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI'NDA

Kawasaki Puccetti takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli motosikletçi yarın serbest antrenmanlarda sahne alacak. Bir gün sonra şampiyonanın sıralama yarışına TSİ 12.00'de katılacak Toprak, sezonun ikinci yarışına ise 25 Mart Pazar günü TSİ 12.00'de çıkacak.

Avustralya yarışını 10. sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 12. sırada bulunuyor.