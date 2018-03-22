Milli motosikletçiler Tayland'da piste çıkacak – Fotomaç – 22 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Milli motosikletçiler 'da piste çıkacak

    Milli motosikletçiler Tayland'da piste çıkacak

    Milli motosikletçiler ve sezonun ikinci ayak yarışında 'da piste çıkacak.

    Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, ve Dünya Superbike Şampiyonaları'nın ikinci ayak yarışlarının 23- tarihlerinde 'da yapılacağı bildirildi.

    Türk sporcular, 4 bin 554 kilometrelik Buriram Chang Pisti'nde kürsüde yer almak için mücadele edecek.

    Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağı olan yarışında kaza nedeniyle sezona 13. sıradan başlayan pilotu yarın serbest antrenmanlara çıkacak.

    Milli sporcu, 24 Mart Cumartesi günü sıralama yarışının ardından, 25 Mart Pazar günü TSİ 10.30'da koşulacak Tayland yarışında yer alacak.

    TOPRAK RAZGATLIOĞLU DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI'NDA
    Kawasaki Puccetti takımı pilotu ise 'nda Türkiye'yi temsil edecek.

    Milli motosikletçi yarın serbest antrenmanlarda sahne alacak. Bir gün sonra şampiyonanın sıralama yarışına TSİ 12.00'de katılacak Toprak, sezonun ikinci yarışına ise 25 Mart Pazar günü TSİ 12.00'de çıkacak.

    Avustralya yarışını 10. sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 12. sırada bulunuyor.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli motosikletçiler Tayland'da piste çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN