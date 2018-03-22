Formula 1'in en başarılısı Schumacher
2018 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot, Alman Michael Schumacher oldu.
Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.
Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.
Schumacher'i, 5 şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio, 4'er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost, Alman Sebastian Vettel ve Büyük Britanyalı Lewis Hamilton izliyor.
EN FAZLA BİRİNCİLİK REKORU DA SCHUMACHER'DE
Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.
Geçen yıl kariyerinin 4. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 62 birincilikle 2. sırada yer alıyor.
Damalı bayrağı 51 kez ilk sırada gören Prost'u, 47 birincilikle Vettel ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.
TAKIMLARDA FERRARİ
Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor.
Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'in 8, Lotus'un 7, Red Bull ve Mercedes'in de 4'er şampiyonluğu bulunuyor.
Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:
|Sezon
|Pilot
|Takımı
|Şampiyon takım
|1950
|Nino Farina
|Alfa Romeo
|---
|1951
|Juan Manuel Fangio
|Alfa Romeo
|---
|1952
|Alberto Ascari
|Ferrari
|---
|1953
|Alberto Ascari
|Ferrari
|---
|1954
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|---
|1955
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|---
|1956
|Juan Manuel Fangio
|Ferrari
|---
|1957
|Juan Manuel Fangio
|Maserati
|---
|1958
|Mike Hawthorn
|Ferrari
|Vanwall
|1959
|Jack Brabham
|Cooper
|Cooper
|1960
|Jack Brabham
|Cooper
|Cooper
|1961
|Phill Hill
|Ferrari
|Ferrari
|1962
|Graham Hill
|BRM
|BRM
|1963
|Jim Clark
|Lotus
|Lotus
|1964
|John Surtees
|Ferrari
|Ferrari
|1965
|Jim Clark
|Lotus
|Lotus
|1966
|Jack Brabham
|Brabham
|Brabham
|1967
|Denny Hulme
|Brabham
|Brabham
|1968
|Graham Hill
|Lotus
|Lotus
|1969
|Jackie Stewart
|Tyrrell
|Tyrrel
|1970
|Jochen Rindt
|Lotus
|Lotus
|1971
|Jackie Stewart
|Tyrrel
|Tyrrel
|1972
|Emmerson Fitipaldi
|Lotus
|Lotus
|1973
|Jackie Stewart
|Tyrrell
|Lotus
|1974
|Emmerson Fitipaldi
|McLaren
|McLaren
|1975
|Niki Lauda
|Ferrari
|Ferrari
|1976
|James Hunt
|McLaren
|Ferrari
|1977
|Niki Lauda
|Ferrari
|Ferrari
|1978
|Mario Andretti
|Lotus
|Lotus
|1979
|Jody Scheckter
|Ferrari
|Ferrari
|1980
|Alan Jones
|Williams
|Williams
|1981
|Nelson Piquet
|Brabham
|Williams
|1982
|Keke Rosberg
|Williams
|Ferrari
|1983
|Nelson Piquet
|Brabham
|Ferrari
|1984
|Niki Lauda
|McLaren
|McLaren
|1985
|Alain Prost
|McLaren
|McLaren
|1986
|Alain Prost
|McLaren
|Williams
|1987
|Nelson Piquet
|Williams
|Williams
|1988
|Ayrton Senna
|McLaren
|McLaren
|1989
|Alain Prost
|McLaren
|McLaren
|1990
|Ayrton Senna
|McLaren
|McLaren
|1991
|Ayrton Senna
|McLaren
|McLaren
|1992
|Nigel Mansell
|Williams
|Williams
|1993
|Alain Prost
|Williams
|Williams
|1994
|Michael Schumacher
|Benetton
|Williams
|1995
|Michael Schumacher
|Benetton
|Benetton
|1996
|Damon Hill
|Williams
|Williams
|1997
|Jacques Villeneuve
|Williams
|Williams
|1998
|Mika Hakkinen
|McLaren
|McLaren
|1999
|Mika Hakkinen
|McLaren
|Ferrari
|2000
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2001
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2002
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2003
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2004
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2005
|Fernando Alonso
|Renault
|Renault
|2006
|Fernando Alonso
|Renault
|Renault
|2007
|Kimi Raikkonen
|Ferrari
|Ferrari
|2008
|Lewis Hamilton
|McLaren
|Ferrari
|2009
|Jenson Button
|Brawn GP
|Brawn GP
|2010
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2011
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2012
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2013
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2014
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2015
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2016
|Nico Rosberg
|Mercedes
|Mercedes
|2017
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:33
-
Alman devi Yusuf'a talip oldu!
Toplam 1
Yorum
Taraftar 12 milyonu Yusuf'a her külüp verir zaten bunun gibi teklifleri değerlendirmeye gerek yok..
-
Geri dönüş planı
Toplam 5
Yorum
Alemdar Sampiyonluk GS ve Basaksehir arasinda gecer ücüncülük ise FB ve BJK arasinda bu saatten sonra ne GS nede Basaksehir kolay puan kaybetmez
-
Bekle beni Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ O DEĞİLDE BU FENERE GELEN HOLLANDALILAR NEDEN YATIYOR ? TATİL KÖYÜ GİBİ OLDU HAHA SADE SEMİRİYORLAR....
Formula 1'in en başarılısı Schumacher haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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