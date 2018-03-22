Formula 1'in en başarılısı Schumacher – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Formula 1'in en başarılısı Schumacher

    Formula 1'in en başarılısı Schumacher

    2018 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot, Alman oldu.

    Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen , 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

    Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

    Schumacher'i, 5 şampiyonlukla Arjantinli , 4'er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost, Alman Sebastian Vettel ve Büyük Britanyalı izliyor.

    EN FAZLA BİRİNCİLİK REKORU DA SCHUMACHER'DE
    Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.

    Geçen yıl kariyerinin 4. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 62 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

    Damalı bayrağı 51 kez ilk sırada gören Prost'u, 47 birincilikle Vettel ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

    TAKIMLARDA FERRARİ
    Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor.

    Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'in 8, Lotus'un 7, ve Mercedes'in de 4'er şampiyonluğu bulunuyor.

    Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:

    Sezon Pilot Takımı Şampiyon takım
    1950 Nino Farina Alfa Romeo ---
    1951 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo ---
    1952 Alberto Ascari Ferrari ---
    1953 Alberto Ascari Ferrari ---
    1954 Juan Manuel Fangio Mercedes ---
    1955 Juan Manuel Fangio Mercedes ---
    1956 Juan Manuel Fangio Ferrari ---
    1957 Juan Manuel Fangio Maserati ---
    1958 Mike Hawthorn Ferrari Vanwall
    1959 Jack Brabham Cooper Cooper
    1960 Jack Brabham Cooper Cooper
    1961 Phill Hill Ferrari Ferrari
    1962 Graham Hill BRM BRM
    1963 Jim Clark Lotus Lotus
    1964 John Surtees Ferrari Ferrari
    1965 Jim Clark Lotus Lotus
    1966 Jack Brabham Brabham Brabham
    1967 Denny Hulme Brabham Brabham
    1968 Graham Hill Lotus Lotus
    1969 Jackie Stewart Tyrrell Tyrrel
    1970 Jochen Rindt Lotus Lotus
    1971 Jackie Stewart Tyrrel Tyrrel
    1972 Emmerson Fitipaldi Lotus Lotus
    1973 Jackie Stewart Tyrrell Lotus
    1974 Emmerson Fitipaldi McLaren McLaren
    1975 Niki Lauda Ferrari Ferrari
    1976 James Hunt McLaren Ferrari
    1977 Niki Lauda Ferrari Ferrari
    1978 Mario Andretti Lotus Lotus
    1979 Jody Scheckter Ferrari Ferrari
    1980 Alan Jones Williams Williams
    1981 Nelson Piquet Brabham Williams
    1982 Keke Rosberg Williams Ferrari
    1983 Nelson Piquet Brabham Ferrari
    1984 Niki Lauda McLaren McLaren
    1985 Alain Prost McLaren McLaren
    1986 Alain Prost McLaren Williams
    1987 Nelson Piquet Williams Williams
    1988 Ayrton Senna McLaren McLaren
    1989 Alain Prost McLaren McLaren
    1990 Ayrton Senna McLaren McLaren
    1991 Ayrton Senna McLaren McLaren
    1992 Nigel Mansell Williams Williams
    1993 Alain Prost Williams Williams
    1994 Michael Schumacher Benetton Williams
    1995 Michael Schumacher Benetton Benetton
    1996 Damon Hill Williams Williams
    1997 Jacques Villeneuve Williams Williams
    1998 Mika Hakkinen McLaren McLaren
    1999 Mika Hakkinen McLaren Ferrari
    2000 Michael Schumacher Ferrari Ferrari
    2001 Michael Schumacher Ferrari Ferrari
    2002 Michael Schumacher Ferrari Ferrari
    2003 Michael Schumacher Ferrari Ferrari
    2004 Michael Schumacher Ferrari Ferrari
    2005 Fernando Alonso Renault Renault
    2006 Fernando Alonso Renault Renault
    2007 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari
    2008 Lewis Hamilton McLaren Ferrari
    2009 Jenson Button Brawn GP Brawn GP
    2010 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull
    2011 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull
    2012 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull
    2013 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull
    2014 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
    2015 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
    2016 Nico Rosberg Mercedes Mercedes
    2017 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:33
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