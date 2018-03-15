Ralli Şampiyonası A Spor'da – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Ralli Şampiyonası A Spor'da

    Ralli Şampiyonası A Spor'da

    Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) kararlı çalışmaları sonucunda Türkiye'ye 7 yıl aradan sonra dönen, Dünya Ralli Şampiyonası, A Spor ekranlarında hız tutkunlarıyla buluşacak.

    13 yarıştan oluşan şampiyonanın 10'uncu ayağı olan "Rally Turkey" 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'da motor sporları tutkunlarına ev sahipliği yapacak.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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