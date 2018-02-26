Marquez, 2020 sonuna kadar Repsol Honda'da
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin son şampiyonu Marc Marquez, Repsol Honda takımıyla 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan sözleşme imzaladı.
Repsol Honda'dan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki İspanyol pilot, 2018 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 2013, 2014, 2016 ve 2017'de pilotlar klasmanını ilk sırada bitiren Marquez, MotoGP'de 4 şampiyonluğu bulunan en genç motosikletçi unvanını taşıyor.
2013'te adım attığı MotoGP'de 90 yarışa katılan Marquez'in, 35 birinciliği ve 45 "pole pozisyonu" bulunuyor.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:02
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Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu AYKUT'un kaçıncı hatası . FB 2- Gs -0 ALEX'i çıkarıp Selçuk Şahini aldı 2-2.FB 2 Marsilya 0 ALEX'i çıktı Selçuk girdi 2-2
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İç Anadolu’ya kadar çekildi!
Toplam 5
Yorum
ugewewe onyetewewewe osas BENCE AYKUT HOCA Yerine YILMAZ VURAL gelmeli çok yanlış kararlar veriyor VALBUENA gibi bir adamı oynatmayıp AATIF CHEACHOU yu oynatyo bıktık
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Beşiktaş maçında sol bek onun
Toplam 6
Yorum
alper hakem ofsaytı görürse 3-0 yenilirdiniz yok 2-0 mış mış mış mış da miş miş miş
Marquez, 2020 sonuna kadar Repsol Honda'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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