Repsol Honda'dan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki İspanyol pilot, 2018 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 2013, 2014, 2016 ve 2017'de pilotlar klasmanını ilk sırada bitiren Marquez, MotoGP'de 4 şampiyonluğu bulunan en genç motosikletçi unvanını taşıyor.

2013'te adım attığı MotoGP'de 90 yarışa katılan Marquez'in, 35 birinciliği ve 45 "pole pozisyonu" bulunuyor.