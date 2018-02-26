Marquez, 2020 sonuna kadar Repsol Honda'da – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Marquez, 2020 sonuna kadar 'da

    Marquez, 2020 sonuna kadar <a href="/index/repsol-honda?id=20a21284-2315-47d6-9afb-efb8a1f6c4a4" class="" rel="tag">Repsol Honda</a>'da

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin son şampiyonu , takımıyla 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan sözleşme imzaladı.

    'dan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki İspanyol pilot, 2018 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 2013, 2014, 2016 ve 2017'de pilotlar klasmanını ilk sırada bitiren Marquez, MotoGP'de 4 şampiyonluğu bulunan en genç motosikletçi unvanını taşıyor.

    2013'te adım attığı MotoGP'de 90 yarışa katılan Marquez'in, 35 birinciliği ve 45 "pole pozisyonu" bulunuyor.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:02
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