Sofuoğlu istediği başlangıcı yapamadı
Avusturya’da yapılan Dünya Supersport Şampiyonası ilk yarışını Fransız Lucas Mahias kazanırken, milli sporcu Kenan Sofuoğlu ise yarışı 13. sırada tamamladı.
Sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan ise durumu şöyle:
1 - Lucas Mahias (Fransa) - 25 puan
2 - Randy Krummenacher (İsviçre) - 20
3 - Sandro Cortese (Almanya) - 16
4 - Federico Caricasulo (İtalya) - 13
5 - Luke Stapleford (Büyük Britanya) - 11
13 - Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 3
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:56
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'Vardar Ovası' yapmayacağız
Toplam 5
Yorum
misafir bjk başkanı başka bir takım çalışanına laf çatıyorsa..seviyesi düşmüştür..aykuta ceza verileceği sözünü tff den biri mi uçurdu kulağına..oo
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Belhanda bonusu! 250 bin Euro...
Toplam 1
Yorum
KÖRFEZ Bu nee bicim aanlasma bunu ancak cahil ve tecubesiz kisiler yapar parayi sokaga atmaktir bu yaziklar olsun saygilarimla
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 16
Yorum
misafir beşiktaş maçında oynamayıp f.ormana ş.güneşe ve bjk taraftarına şirin görünmeye çalışman trabzona ihanettir.gerçi durumdan rıza da memnun.00
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