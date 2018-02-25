Sofuoğlu istediği başlangıcı yapamadı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Sofuoğlu istediği başlangıcı yapamadı

    Sofuoğlu istediği başlangıcı yapamadı

    Avusturya’da yapılan ilk yarışını Fransız Lucas Mahias kazanırken, milli sporcu ise yarışı 13. sırada tamamladı.

    Avustralya'nın ev sahipliğinde organize edilen 'nın ilk yarışı 4 bin 445 metre uzunluğundaki Phillip Island Pisti'nde yapıldı. GRT Yamaha Takımı'ndan Lucas Mahias, pole pozisyonunda başladığı yarışı birinci tamamladı. Milli sporcu Kawasaki Puccetti pilotu ise 3. sırada başladığı yarışı 13. sırada tamamladı. Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 24-25 Mart'ta Tayland'da organize edilecek.
    Sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan ise durumu şöyle:

    1 - Lucas Mahias (Fransa) - 25 puan
    2 - Randy Krummenacher (İsviçre) - 20
    3 - Sandro Cortese (Almanya) - 16
    4 - Federico Caricasulo (İtalya) - 13
    5 - Luke Stapleford (Büyük Britanya) - 11
    13 - Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 3

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:56
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