Sofuoğlu 3. sıradan başlayacak
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışının sıralama turlarını 3. sırada tamamladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Avustralya'nın 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde yapılacak şampiyonanın açılış yarışına Sofuoğlu, 1.33.540'lık tur zamanıyla 3. sıradan başlayacak.
Şampiyonada 5 kez mutlu sona ulaşan Kawasaki Pucetti adına yarışan milli sporcu, yarın sabah TSİ 05.30'da piste çıkacak.
Kariyerinin 20. yılında 6. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Kenan Sofuoğlu, şampiyonada bugüne kadar 124 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:38
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp artı sende hatırlarsın sizin stadın hem ilki hem sonraki açılışını. 5 leri unutmadın her hal. bizim tek rakibimiz herzaman ki gibi hakemlerr
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp 3 4 lük maçı unutamıyorsun hemi volkancığım. merak etme yedi neslinde unutmayacAK.nezaman bizi kalecisiz 9 kişi yenersiniz ozaman başlarız
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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