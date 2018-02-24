Sofuoğlu 3. sıradan başlayacak – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sofuoğlu 3. sıradan başlayacak

    Sofuoğlu 3. sıradan başlayacak

    Milli motosikletçi , Dünya Supersport Şampiyonası'nda 'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışının sıralama turlarını 3. sırada tamamladı.

    Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, 'nın 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde yapılacak şampiyonanın açılış yarışına Sofuoğlu, 1.33.540'lık tur zamanıyla 3. sıradan başlayacak.

    Şampiyonada 5 kez mutlu sona ulaşan Kawasaki Pucetti adına yarışan milli sporcu, yarın sabah TSİ 05.30'da piste çıkacak.

    Kariyerinin 20. yılında 6. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen , şampiyonada bugüne kadar 124 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sofuoğlu 3. sıradan başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN