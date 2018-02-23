Motosiklette sezon yarın açılıyor
Kenan Sofuoğlu, kariyerindeki 20. yılında Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk yarışında Avustralya'da mücadele edecek.
Kenan yarın TSİ 06.00'da sıralama turlarına katılacak. Milli sporcu, 25 Şubat Pazar günü de TSİ 05.30'da sezonun ilk yarışına çıkacak.
Kenan 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yılını şampiyonlukla kapatırken, geçen sezon da dünya ikincisi oldu.
- Toprak ilk kez Superbike'de piste çıkacak
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sene ilk kez mücadele edecek.
Toprak yarın TSİ 05.00'de sıralama, ardından da TSİ 07.00'de ilk yarışta piste çıkacak.
Milli motosikletçi, 25 Şubat Pazar günü de TSİ 07.00'de yarışta ikinci kez pistte yer alacak.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:09
-
"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
-
"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
-
Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Motosiklette sezon yarın açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.