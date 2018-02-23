Motosiklette sezon yarın açılıyor – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Motosiklette sezon yarın açılıyor

    Motosiklette sezon yarın açılıyor

    , kariyerindeki 20. yılında Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk yarışında 'da mücadele edecek.

    Kenan yarın 06.00'da sıralama turlarına katılacak. Milli sporcu, 25 Şubat Pazar günü de TSİ 05.30'da sezonun ilk yarışına çıkacak.

    Kenan 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yılını şampiyonlukla kapatırken, geçen sezon da dünya ikincisi oldu.

    - Toprak ilk kez Superbike'de piste çıkacak

    , Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sene ilk kez mücadele edecek.

    Toprak yarın TSİ 05.00'de sıralama, ardından da TSİ 07.00'de ilk yarışta piste çıkacak.

    Milli motosikletçi, 25 Şubat Pazar günü de TSİ 07.00'de yarışta ikinci kez pistte yer alacak.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:09
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