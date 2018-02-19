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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'nın biletleri satışa çıktı

    <a href="/index/dunya-motokros-sampiyonasi?id=0d8f8008-33b5-4a5a-8455-5105292c4daf" class="" rel="tag">Dünya Motokros Şampiyonası</a>'nın biletleri satışa çıktı

    Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 'nın (MXGP) biletleri satışa çıkarıldı.

    Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonanın biletleri, "turkey.motocross-tickets.com" internet sitesinde satılmaya başlandı.

    Gençlik ve , Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Spor Toto'nun destekleri, Türkiye Motosiklet Federasyonunun katkıları ile gerçekleştirilecek , Afyonkarahisar Belediyesi tarafından organize edilecek.

    'nın yanı sıra Afyonkarhisar'da 30 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Uluslararası Motosiklet Festivali düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile başlayacak festival kapsamında konserler, gösteriler, klasik motosiklet-araba sergileri, lokum şenliği, flyboard gösterileri ve şampiyonlar-şöhretler futbol maçı gibi birçok aktivite yapılacak.

    Dünya Motokros Şampiyonası'nın 1 Nisan'a kadar indirimli satılacak bilet fiyatları şöyle:

    Yarış alanı:

    0-6 yaş: 5 lira

    7-12 yaş: 25 lira

    13 yaş üstü: 100 lira

    Yarış alanı ve padok:

    0-6 yaş: 7 lira

    7-12 yaş: 35 lira

    13 yaş üstü: 140 lira

    VIP:

    0-6 yaş: 20 lira

    7-12 yaş: 100 lira

    13 yaş üstü: 400 lira

    1 Nisan'dan sonra satılacak bilet fiyatları ise şöyle:

    Yarış alanı:

    0-6 yaş: 7 lira

    7-12 yaş: 30 lira

    13 yaş üstü: 125 lira

    Yarış alanı ve padok:

    0-6 yaş: 9 lira

    7-12 yaş: 45 lira

    13 yaş üstü: 175 lira

    VIP:

    0-6 yaş: 25 lira

    7-12 yaş: 125 lira

    13 yaş üstü: 500 lira


    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:18
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