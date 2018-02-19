Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonanın biletleri, "turkey.motocross-tickets.com" internet sitesinde satılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Spor Toto'nun destekleri, Türkiye Motosiklet Federasyonunun katkıları ile gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından organize edilecek.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın yanı sıra Afyonkarhisar'da 30 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Uluslararası Motosiklet Festivali düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile başlayacak festival kapsamında konserler, gösteriler, klasik motosiklet-araba sergileri, lokum şenliği, flyboard gösterileri ve şampiyonlar-şöhretler futbol maçı gibi birçok aktivite yapılacak.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 1 Nisan'a kadar indirimli satılacak bilet fiyatları şöyle:

Yarış alanı:

0-6 yaş: 5 lira

7-12 yaş: 25 lira

13 yaş üstü: 100 lira

Yarış alanı ve padok:

0-6 yaş: 7 lira

7-12 yaş: 35 lira

13 yaş üstü: 140 lira

VIP:

0-6 yaş: 20 lira

7-12 yaş: 100 lira

13 yaş üstü: 400 lira

1 Nisan'dan sonra satılacak bilet fiyatları ise şöyle:

Yarış alanı:

0-6 yaş: 7 lira

7-12 yaş: 30 lira

13 yaş üstü: 125 lira

Yarış alanı ve padok:

0-6 yaş: 9 lira

7-12 yaş: 45 lira

13 yaş üstü: 175 lira

VIP:

0-6 yaş: 25 lira

7-12 yaş: 125 lira

13 yaş üstü: 500 lira