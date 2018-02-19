Dünya Motokros Şampiyonası'nın biletleri satışa çıktı
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) biletleri satışa çıkarıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonanın biletleri, "turkey.motocross-tickets.com" internet sitesinde satılmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Spor Toto'nun destekleri, Türkiye Motosiklet Federasyonunun katkıları ile gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından organize edilecek.
Dünya Motokros Şampiyonası'nın yanı sıra Afyonkarhisar'da 30 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Uluslararası Motosiklet Festivali düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile başlayacak festival kapsamında konserler, gösteriler, klasik motosiklet-araba sergileri, lokum şenliği, flyboard gösterileri ve şampiyonlar-şöhretler futbol maçı gibi birçok aktivite yapılacak.
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 1 Nisan'a kadar indirimli satılacak bilet fiyatları şöyle:
Yarış alanı:
0-6 yaş: 5 lira
7-12 yaş: 25 lira
13 yaş üstü: 100 lira
Yarış alanı ve padok:
0-6 yaş: 7 lira
7-12 yaş: 35 lira
13 yaş üstü: 140 lira
VIP:
0-6 yaş: 20 lira
7-12 yaş: 100 lira
13 yaş üstü: 400 lira
1 Nisan'dan sonra satılacak bilet fiyatları ise şöyle:
Yarış alanı:
0-6 yaş: 7 lira
7-12 yaş: 30 lira
13 yaş üstü: 125 lira
Yarış alanı ve padok:
0-6 yaş: 9 lira
7-12 yaş: 45 lira
13 yaş üstü: 175 lira
VIP:
0-6 yaş: 25 lira
7-12 yaş: 125 lira
13 yaş üstü: 500 lira
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:18
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Ndiaye'den flaş sözler: "Taraftar bilmiyor ama..."
Toplam 1
Yorum
aydın trabzon-fb maçında iki direk kırmızı kart ve fb -genler maçında 1 kırmızı kart rakiplere verilmediyse fb nin haklı olarak dile getirmesi doğ
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Son prova Allianz Arena’da
Toplam 2
Yorum
aydın iki senedir şampiyon bjk siz07 kaç kez kırmızı görmesi gerekirken konya-bjk maçında konyanın iki penaltısı verilmedi ve pepe kırmızı kart
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Fikret Orman: Allah'tan Bayern maçında...
Toplam 7
Yorum
vatandaş sayın gerçek çok doğru tespit , FB nin kazandığını şampiyonlukların sağlamasını Şampiyonlar liginde neden yapamadınız? diye sorarlar size,
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