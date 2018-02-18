İsveç Rallisi tamamlandı
Bu yıl Marmaris’te de düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın bu sezonki ikinci yarışı olan İsveç Rallisi, 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. İsveç Rallisi’nin kazananı Belçikalı Pilot Thierry Neuville oldu.
Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2018'deki ikinci yarışı olan İsveç Rallisi, 15-18 Şubat tarihlerinde düzenlendi.
Eksi 25 dereceyi bulan soğukta nefes kesen performanslar sergileyen pilotlar, dört günde 19 etabı geçip, 314 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 1398 kilometre yol kat etti.
Spor tutkunlarının A Spor'dan naklen takip etme fırsatı bulduğu İsveç Ralisi'ni Hyundai sürücüsü Thierry Neuville birinci olarak tamamladı.
Türkiye'de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak
Bu yıl 13 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu ayağı ise 7 yıl aranın ardından Türkiye'den geçecek. Marmaris'te 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) ev sahipliğinde devam edecek büyük heyecan, motor sporlarını yakından takip eden seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türk otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıracak olan ralli, aynı zamanda 2018 yılında Türkiye'de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak.
Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 13 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. İsveç'in ardından sırayla Meksika, Fransa, Arjantin, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Galler, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:54
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
u.açar hiç şaşırmadık alışıkız Beşiktaş ımızı durdurma hareketlerine şenol hocanın10numara ve yrdmc hoca almama inadı olmasa hakemleride yenerdik
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
taraftar YABANCI HAKEM isteyin.. Objektif hakemle oynamak işinize gelmez değil mi ? Konyada hakem sayesinde farktan kurtuldunuz.
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
GS'li yahu ne işi var bu kazmanın. kamyon gibi adam 20 yaşında bile koşamayan kamyon gibi ağır ve uzun adamı 31 yasında alırsanız yazıklar olsun !
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