Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İsveç
Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın bu sezonki ikinci yarışı İsveç Rallisi, 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İsveç’in dondurucu soğuğunda 19 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1398 kilometre yol kat edecek.
Monte Carlo'da gerçekleştirilen sezonun ilk yarışını son beş yılın Dünya Şampiyonu Sebastien Ogier kazanmıştı. Red Bull sporcusu Ogier'in hemen ardından takım arkadaşı Ott Tanak ikinciliği elde etmişti. Podyumun son sırasında ise geçen yıl İsveç'te kazanan Jari-Matti Latvala yer almıştı.
Büyük heyecan, 13-16 Eylül'de 7 yılın ardından ilk kez Türkiye'ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 13 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. İsveç'in ardından Meksika, Korsika, Arjantin, Portekiz, Sardinya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Galler, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.
14 YILDIR ŞAMPİYONUN İSMİ DEĞİŞMİYOR
Son beş yılda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, bu yılda da tüm rakiplerinden bir adım önde bulunuyor. Ogier'yi Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Jari-Matti Latvala, Ott Tanak, Kris Meeke ve Craig Green'in zorlaması bekleniyor. 2018'de 45. yaşını kutlayan Dünya Ralli Şampiyonası'na dair en ilginç notlardan biri de tam 14 sezondur şampiyonun Fransız, adının da Sebastien olması. 2004'te başlayan bu gelenekte Sebastien Loeb dokuz kez art arda şampiyon oldu. Loeb emekli olduktan sonra da görevi Ogier'ye devretti.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
- Obradovic'ten şok tavır
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Emre Belözoğlu, Olcay Şahan, Mehmet Yılmaz)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Şenol Güneş, Fabri, Vagner Love)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Hasan Şaş)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Ahmet Nur Çebi)
-
Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
-
Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
-
Liverpool, Porto'yu dağıttı
Toplam 1
Yorum
BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto işte bu kadar zayıf bir takım. BJK'nın başarısı çok abartıldı. Avrupa devi Bayern ezip geçecektir.
Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İsveç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.