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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    ’nda sıradaki durak

    Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İsveç

    Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ’nın bu sezonki ikinci yarışı Rallisi, 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İsveç’in dondurucu soğuğunda 19 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1398 kilometre yol kat edecek.

    Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan 'nın 2018'deki ikinci yarışı olan Rallisi, 15-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Eksi 25 dereceyi bulan soğukta motor çalıştıracak pilotlar, dört günde 19 etabı geçip 314 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 1398 kilometre kat edecekler.

    Monte Carlo'da gerçekleştirilen sezonun ilk yarışını son beş yılın Dünya Şampiyonu Sebastien Ogier kazanmıştı. Red Bull sporcusu Ogier'in hemen ardından takım arkadaşı Ott Tanak ikinciliği elde etmişti. Podyumun son sırasında ise geçen yıl İsveç'te kazanan Jari-Matti Latvala yer almıştı.
    Büyük heyecan, 13-16 Eylül'de 7 yılın ardından ilk kez Türkiye'ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 13 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. İsveç'in ardından Meksika, Korsika, Arjantin, Portekiz, Sardinya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Galler, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.

    14 YILDIR ŞAMPİYONUN İSMİ DEĞİŞMİYOR
    Son beş yılda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, bu yılda da tüm rakiplerinden bir adım önde bulunuyor. Ogier'yi Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Jari-Matti Latvala, Ott Tanak, Kris Meeke ve Craig Green'in zorlaması bekleniyor. 2018'de 45. yaşını kutlayan Dünya Ralli Şampiyonası'na dair en ilginç notlardan biri de tam 14 sezondur şampiyonun Fransız, adının da Sebastien olması. 2004'te başlayan bu gelenekte Sebastien Loeb dokuz kez art arda şampiyon oldu. Loeb emekli olduktan sonra da görevi Ogier'ye devretti.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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