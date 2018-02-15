Dünya ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak İsveç. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın bu sezonki ikinci yarışı İsveç Rallisi, 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
İSVEÇ RALLİSİ 15-18 ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPILACAK
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan İsveç Rallisi'yle devam edecek.
Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2018'deki ikinci yarışı olan İsveç rallisi, 15-18 Şubat tarihlerinde yapılacak. İsveç'in dondurucu soğuğunda 19 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1398 kilometre yol kat edecek.
Monte Carlo'da gerçekleştirilen sezonun ilk yarışını son beş yılın dünya şampiyonu Sebastien Ogier kazanmıştı. Ogier'in hemen ardından takım arkadaşı Ott Tanak ikinci, geçen yıl İsveç'te kazanan Jari-Matti Latvala ise üçüncü olmuştu.
İSVEÇ RALLİSİ PAZAR 14'TE CANLI YAYINLA A SPOR'DA
Son beş yılda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, bu yılda da tüm rakiplerinden bir adım önde bulunuyor. Ogier'yi Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Jari-Matti Latvala, Ott Tanak, Kris Meeke ve Craig Green'in zorlaması bekleniyor.
İsveç Ralli'si 18 Şubat 2018 Pazar saat 14'ten itibaren A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:15
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İki yolcu birden
Toplam 10
Yorum
FARAN En kaliteli bölgen defans olacak arkadaş.. Uğur gibi düz oyuncularla kafaya oynayamazsın.
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 10
Yorum
oğuz Ali Koç gelecek! Fenerbahçe'de yüzler ilelebet gülecek!
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Quaresma'dan şok karar! Bayern maçı öncesi...
Toplam 15
Yorum
metin,ali,feyyaz madem oyle yapmis, atin yedege, sampiyonlar ligindede oynatmayin, onun yerinde tolgay oynasin, 10 kati daha fazla asist ve gol atar
Aspor'da WRC heyecanı: Sırada İsveç var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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