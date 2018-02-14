Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İsveç
Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın bu sezonki ikinci yarışı İsveç Rallisi, 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İsveç’in dondurucu soğuğunda 19 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1398 kilometre yol kat edecek.
Monte Carlo'da gerçekleştirilen sezonun ilk yarışını son beş yılın Dünya Şampiyonu Sebastien Ogier kazanmıştı. Red Bull sporcusu Ogier'in hemen ardından takım arkadaşı Ott Tanak ikinciliği elde etmişti. Podyumun son sırasında ise geçen yıl İsveç'te kazanan Jari-Matti Latvala yer almıştı.
Büyük heyecan, 13-16 Eylül'de 7 yılın ardından ilk kez Türkiye'ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 13 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. İsveç'in ardından Meksika, Korsika, Arjantin, Portekiz, Sardinya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Galler, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.
14 YILDIR ŞAMPİYONUN İSMİ DEĞİŞMİYOR
Son beş yılda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, bu yılda da tüm rakiplerinden bir adım önde bulunuyor. Ogier'yi Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Jari-Matti Latvala, Ott Tanak, Kris Meeke ve Craig Green'in zorlaması bekleniyor. 2018'de 45. yaşını kutlayan Dünya Ralli Şampiyonası'na dair en ilginç notlardan biri de tam 14 sezondur şampiyonun Fransız, adının da Sebastien olması. 2004'te başlayan bu gelenekte Sebastien Loeb dokuz kez art arda şampiyon oldu. Loeb emekli olduktan sonra da görevi Ogier'ye devretti.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:41
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Terim'in Kadıköy planı
Toplam 6
Yorum
Taner39 20 yıldır Kadıköyde G.Sarayın galibiyeti yok.Fatih zamanında 6 Kasımda 6-0 lık F.Bahçenin galibiyeti var.F:Bahçe yine kazanır.Fatihde kovulu
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 1
Yorum
Kartalım Şaşırtıcı ve gerçekçi bi hareket. Teşekkürü sonuna kadar hakediyor. Herşey ortada Volkan da belirtmiş. Sonra Bjk yi hakemler koruyo diyonuz
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Çetin: Aziz Yıldırım önde
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ ALİ KOÇ gelsin
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