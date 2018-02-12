Kenan Sofuoğlu yeni sezona hazır

İspanya ve Portekiz'in ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kendi adını taşıyan pistteki çalışmalarını tamamlayarak, 24-25 Şubat'ta başlayacak yeni sezon yarışlarını bekleyen Kenan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kenan Sofuoğlu, geçen yıl sezon başında sakatlık geçirdiğini ve ilk üç yarışa katılamadığını anımsattı.

Yeni sezon için antrenmanlarını tamamladığını ve hazır bir şekilde Avustralya'ya gidecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kenan, şunları söyledi:

"Büyük bir sakatlık geçirmiştim, o sakatlığın sıkıntısını hâlâ yaşıyorum. Tedirgin olarak motor sürdüğümü söyleyebilirim. Buna rağmen tamamen iyileşmiş olarak yarışmak, fiziki olarak güçlü olmak en önemlisiydi. Biraz tedirginlik var ama onu da Avustralya'daki serbest antrenmanlarla atacağımı düşünüyorum. Sezona artık hazırız diyebilirim."

"ŞAMPİYONLUĞU GERİ ALMANIN MÜCADELESİNİ VERECEĞİM"

Milli motosikletçi Kenan, geçen sezon turnuvaya şampiyon olarak girdiğini fakat 2018'e bu unvanla başlayamayacağını ifade etti.

Önünde ulaşılması gereken bir hedefin olduğunu anlatan Kenan, şöyle devam etti:

"Yeni sezonda, sakatlıklarımdan ötürü kaybetmiş olduğum şampiyonluğu geri almanın mücadelesini vereceğim. Antrenmanlarımı yaptım. Şu andaki tek sıkıntım tedirginlik. Testlerde yaptığım derecelere bakıldığı zaman önceki yıllara göre biraz performans düşüklüğü yaşıyorum ama bu da tamamen kazanın vermiş olduğu etkiye bağlı."

Milli motosikletçi, daha önce de çok kaza yaptığını ancak geçen yılki kadar büyüğünü hiç yaşamadığına dikkati çekerek, "Tedirginliğimi sezon açıldığında yarışlara girdiğim anda motosikletin üzerinde kilometre yaptıkça atacağım ve eski performansımı yakalayacağım. Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Testlerde rakiplerimin dereceleri de iyiydi. Kolay olmayacak, bugüne kadar aldığımız şampiyonluklar da hep zorlu mücadelelerle olmuştu. Zorluk çekerek yarışmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu, kariyerinin 20. yılında şampiyonluğa ulaşmak istediğini de sözlerine ekledi.