Pistte heyecan başlıyor

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kenan Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda da Toprak Razgatlıoğlu mücadele edecek. Geçen sezonu Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda ikinci olarak tamamlayan Toprak, ilk kez Superbike'ta piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaptığı açıklamada, bu sezon Türk sporculardan şampiyonluklar beklediklerini söyledi.

Uçar, sezonun ilk yarışına Kenan'ın çıkacağını belirterek, "Daha öncesinde Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda yarışan ve geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu da ilk kez burada piste çıkacak." dedi.

İki sporcudan da önemli dereceler beklediklerini anlatan Uçar, "Başarılı dereceler almalarını, Türk gençliğine örnek olmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kenan Sofuoğlu'nun organizasyonlarda bir marka değerinin bulunduğunu ifade eden Uçar, "Toprak ise gençliği ve kabiliyetiyle dünya şampiyonluğu beklediğimiz bir sporcu. Kenan dünya pistlerini tanıyan bir isim. Toprak, dünyanın genç kabiliyetleri arasında ve motor sporlarında otoriteler tarafından gelecek vadeden bir sporcu olarak gösteriliyor." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın iki sporcunun da arkasında olduğunu belirten Uçar, şöyle devam etti: "Biz de federasyon olarak desteklerimizi esirgemiyoruz. Giderek seyirci sayısı artan motor sporlarında Türk sporu açısından önemli kazanımlar ve katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. İlk kez Dünya Superbike Şampiyonası'nda piste çıkacak Toprak'ın daha formda ve performansının yüksek olması gerekiyor. Toprak önceki yıllara göre daha da tecrübelendi. Testler onu gösteriyor. Toprak gittiği yerin hakkını veren bir sporcu."



"Kenan adına kapıyı kapatmak istemiyorum"

Kenan Sofuoğlu'nun bu seneki yarışların ardından bırakacağının hatırlatılması üzerine Uçar, başarılı sporcunun yarışabildiği kadar yarışmasını istediğini kaydetti.

"Kenan'ın pistte yarışan isim olmasını istiyorum." diyen Uçar, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben bunu telaffuz etmek istemiyorum. Kenan yarışabildiği kadar yarışsın. Kendisi dünya şampiyonu olarak bırakmak istiyor. Onun emsali sporcular her zaman 30 kişi içinde ilk 10 içinde yer alıyor. Kenan Sofuoğlu olmazsa Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Furkan Eryılmaz, Harun Çabuk ve Asrın Rodi Pak olacak. Dünyanın tanıdığı adamın orada olması önemli. Kenan adına kapıyı kapatmak istemiyorum."