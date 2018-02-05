Formula 1'de pilotlara çocuklar eşlik edecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlara 2018 sezonundan itibaren kadın modellerin yerine çocuklar eşlik edecek.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, yarış öncesi pistte dizilen otomobillerin yanında 2018 sezonundan itibaren çocuklar yer alacak.
Bu uygulama, Formula 1 yarışlarının yanı sıra yapılan Formula 2 ve GP3 mücadelelerini de kapsayacak. Pistte yer alacak çocuklar, karting ya da Formula'nın küçükler kategorisinde yarışanlar arasından seçilecek.
Formula 1 Pazarlama Müdürü Sean Bratches, konuya ilişkin "Yarıştan sadece birkaç dakika önce yanlarında duracakları idollerinin müsabakalara nasıl hazırlandıklarını izlemek, gençler için sıra dışı bir fırsat olacak. Bu sayede bir gün pilot olabilmenin hayalini kurabilecekler. Bu uygulamanın yeni Formula 1 yıldızları için harika bir ilham kaynağı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yarış öncesi pistte kadın modellere yer verme geleneğinin, Formula 1'in marka ve günümüzün toplum değerlerine uymadığı gerekçesiyle 2018 sezonundan itibaren uygulanmayacağı duyurulmuştu.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:39
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 4
Yorum
Fbli yav yeter be sürekli mağdur edebiyatı.Yeteneksiz Dirarla Mehmet Topalın skor üretemeyen soldadonun hiç hatası yok hep hakemler istifa edin
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Komik duruma düşer
Toplam 6
Yorum
DURMUŞ YILDIRIM KEŞKE HERKES SAHADA VALBUENA KADAR TOP ALMA İSTEME HEVESİ OLSA OAN TAKIM BİR BAŞKA OYNAR HİÇ BİRİSİ RİSK ALMIYOR VE İKİLİ MÜCADELEN KAÇIYOR
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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