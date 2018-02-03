Yapımına 2 yıl önce başlanan Cumayeri ilçesindeki 650 dönümlük arazi üzerinde hem motosiklet hem de otomobil yarışlarının yapılabileceği pistin, önümüzdeki yılın ilk yarısında yarışlara ev sahipliği yapması planlanıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı devam eden pistin Türkiye için büyük bir yatırım niteliği taşıdığını belirtti.

Düzce'nin de coğrafi konum itibarıyla bu spora çok yatkın ve TMF için çok önemli olduğuna değinen Akülke, "Kenan Sofuoğlu'nun 2 yıldır büyük emeklerle zaman ve çaba harcadığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesinin desteklediği Cumayeri'ndeki pist, inanılmaz bir hızla devam ediyor. Bu pist bittiği zaman kent, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak." dedi.

"EN İNCE DETAYI KENAN TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Pist yapımında her aşamanın Kenan Sofuoğlu tarafından takip edildiğini, eğiminden virajına kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü aktaran Akülke şöyle konuştu:

"Pist, 5 kez dünya şampiyonu olan bir sporcu tarafından takip ediliyor. Kenan, 20 yıllık deneyimini bu piste aktarıyor. Dünyanın en güzel pistlerinden biri olacak. 4 bin 600 metre uzunluğunda olacak. Bu pist sadece motosikletçiler için değil, aynı zamanda otomobil yarışları ve kartinge de ev sahipliği yapacak.''