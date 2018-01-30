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    30 Ocak 2018, Salı
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    şampiyonluk istiyor

    <a href="/index/kenan-sofuoglu?id=373ec421-66a1-440c-bd8d-306af094da40" class="" rel="tag">Kenan Sofuoğlu</a> şampiyonluk istiyor
    Kariyerinde 20. sezonunu yaşayacak , şampiyonlukla bitirmek istiyor. Yaşadığı sakatlıklar sonrası idmanlara başlayan Sofuoğlu, "Rabbim şampiyonluğu nasip ederse bırakma niyetim var, şampiyonlukla kariyerimi noktalamak istiyorum. Bu konuda net bir şey söyleyemiyorum. Sezonun içinde nasıl motor kullandığımı görmek istiyorum. Kararım sezon sonunda" dedi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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