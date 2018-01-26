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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Kenan’dan veda mesajı

    Kenan’dan veda mesajı
    DÜNYA Supersport Şampiyonası'nda 5 kez zirveye çıkan , kısa ve net konuştu: "Sakatlığım nedeniyle 2017'de kaybettiğim şampiyonluğu 2018'de takrar kazanmak istiyorum. Bu sezon şampiyon olursam kariyerimi noktalayacağım."
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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