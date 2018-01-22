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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Motosikletin "4 hızlısı" dünya pistlerinde sahne alacak

    Motosikletin "4 hızlısı" dünya pistlerinde sahne alacak

    'yi 2018 yılında motosiklette dünya pistlerinde , , ve temsil edecek.

    Kawasaki Puccetti Racing Takımı'nın sporcusu , Dünya Supersport Şampiyonası'nda, aynı takımdan ise Dünya Superbike Şampiyonası'nda, KTM Ajo Takımı'ndan ikizler ve , MotoGP Yetenekler Kupası ile Uluslararası (FIM) Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türk bayrağıyla pistlerde sahne alacak.

    Ayrıca Türk motosikletçiler, ve Balkan Şampiyonası olmak üzere farklı kategorilerde 'yi temsil edecek. Bu şampiyonalara katılacak sporcular daha sonra belirlenecek.

    (TMF) Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de 56 kupayı 'ye getirdiklerini belirterek, "Bunları kesinlikle yeterli görmüyoruz. Uluslararası alanda daha fazla temsil hakkı kazandığımız, başarı elde ettiğimiz bir yıl yaşadık. 2018 yılında da uluslararası alanda daha fazla başarı elde etmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

    Bu sezon çocuk ve gençlere öncelik vereceklerini anlatan Uçar, bütçe imkanlarını bu alanda kullanmayı planladıklarını söyledi.

    Yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçladıklarını vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:

    "Hedeflerden biri de imkanları kısıtlı gençlerimizi spora kazandırmak. Bütçemizi bu yönde hazırladık. Daha fazla gencin yarışmasına imkan verecek bir şekilde bütçe hazırladık. Motor ekipmanları ithal ürünler oldukları için dövizdeki artış nedeniyle alımı ve kullanımı zorlaştı. Bu çocukları kaybetmemek adına destek olacağız. 2018 yılında federasyon imkanlarını çocuklarımız ve gençlerimiz için kullanacağız.

    BÜTÇE ALTYAPIYA GİDECEK
    TMF Yönetim Kurulu, 2018 bütçesinde önceliği gençler ve çocuklar için yapılacak yarışlar ve eğitim çalışmalarına ayıracak.

    Motokros ve Supermoto alt yaş gruplarındaki sporcuların, ulaşım ve konaklamaları federasyon tarafından karşılanacak. Ayrıca, motosiklet eğitimlerine ağırlık verilecek.

    Organizatör kulüpler aracılığıyla motosiklete yeni başlayacak 7-12 yaş grubu çocuklara da ulaşılarak, pistlere çıkmalarına yardımcı olunacak.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:03
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