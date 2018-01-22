Kawasaki Puccetti Racing Takımı'nın sporcusu Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda, aynı takımdan Toprak Razgatlıoğlu ise Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Red Bull KTM Ajo Takımı'ndan ikizler Deniz Öncü ve Can Öncü, Red Bull MotoGP Yetenekler Kupası ile Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türk bayrağıyla pistlerde sahne alacak.

Ayrıca Türk motosikletçiler, Doğu Avrupa ve Balkan Şampiyonası olmak üzere farklı kategorilerde Türkiye'yi temsil edecek. Bu şampiyonalara katılacak sporcular daha sonra belirlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de 56 kupayı Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "Bunları kesinlikle yeterli görmüyoruz. Uluslararası alanda daha fazla temsil hakkı kazandığımız, başarı elde ettiğimiz bir yıl yaşadık. 2018 yılında da uluslararası alanda daha fazla başarı elde etmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Bu sezon çocuk ve gençlere öncelik vereceklerini anlatan Uçar, bütçe imkanlarını bu alanda kullanmayı planladıklarını söyledi.

Yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçladıklarını vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:

"Hedeflerden biri de imkanları kısıtlı gençlerimizi spora kazandırmak. Bütçemizi bu yönde hazırladık. Daha fazla gencin yarışmasına imkan verecek bir şekilde bütçe hazırladık. Motor ekipmanları ithal ürünler oldukları için dövizdeki artış nedeniyle alımı ve kullanımı zorlaştı. Bu çocukları kaybetmemek adına destek olacağız. 2018 yılında federasyon imkanlarını çocuklarımız ve gençlerimiz için kullanacağız.



BÜTÇE ALTYAPIYA GİDECEK

TMF Yönetim Kurulu, 2018 bütçesinde önceliği gençler ve çocuklar için yapılacak yarışlar ve eğitim çalışmalarına ayıracak.

Motokros ve Supermoto alt yaş gruplarındaki sporcuların, ulaşım ve konaklamaları federasyon tarafından karşılanacak. Ayrıca, motosiklet eğitimlerine ağırlık verilecek.

Organizatör kulüpler aracılığıyla motosiklete yeni başlayacak 7-12 yaş grubu çocuklara da ulaşılarak, pistlere çıkmalarına yardımcı olunacak.