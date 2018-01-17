Dakar Rallisi'nde 10.etap tamamlandı!

Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Arjantin'in Salta ile Belen kentleri arasındaki 424 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 43 dakika 46 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Peterhansel elde etti. Fransız sürücünün 8 dakika 46 saniye gerisindeki Güney Afrikalı Giniel de Villiers ikinci, 13 dakika 7 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz üçüncü oldu.

Motosiklet kategorisinde ise Red Bull KTM takımından Walkner, 4 saat 52 dakika 26 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı. Avusturyalı pilotu, 11 dakika 35 saniye geriden Şilili Pablo Quintanilla, 16 dakika 21 saniye arkasından da İspanyol Gerard Farres Guell takip etti.

Onuncu etap sonunda otomobil kategorisi genel klasmanında İspanyol Sainz birinci, Fransız Peterhansel ikinci, Katarlı Nasser El-Ettiyah üçüncü sırada yer aldı. Motosiklet sınıfı genel klasmanında ise Avusturyalı Matthias Walkner birinciliğe yükselirken, İspanyol Joan Barreda Bort ikinci, Arjantinli Kevin Benavides üçüncü sırada bulunuyor.

Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Arjantin'in Belen ile Fiambala-Chilecito kentleri arasında motosiklette 205, otomobilde 467 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.