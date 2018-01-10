Villas Boas, Dakar Rallisi’nde kaza yaptı!
2018 Dakar Rallisi'nin dördüncü etabında kaza yaparak hastaneye kaldırılan Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas, organizasyondan çekildi.
Turnuvada otomobil kategorisinde yarışan Villas-Boas, dördüncü etabın düzenlendiği Peru'nun San Juan de Marcona kentinde kaza yapmasının ardından sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Villas-Boas'ın takımı Toyota'nın yöneticisi Jean-Marc Fortin tarafından yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın sırtında devam eden ağrılar nedeniyle ralliden çekildiği belirtildi.
Açıklamada, 40 yaşındaki Villas-Boas'ın yardımcı pilotluğunu üstlenen Portekizli Ruben Faria'nın kaza sırasında yara almadığı da ifade edildi.
Dünyaca ünlü teknik direktör, kaza öncesinde liderin 2 saat 18 dakika 50 saniye gerisinde genel klasmanda 43'üncü sırada yer alıyordu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:50
-
Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 10
Yorum
DELİRDİNİZ Mİ? Yahu adam sahada bas bas bağırıyor ben oynamam diye. Siz tapusunu alıyosunuz.Hem para yok diyosunuz hem de!..Yazık ki ne yazık.Batıyoruz..:(
-
Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...
Toplam 3
Yorum
a.rahim kalksın gitsin bnce çoktan emekli olmuş bjk yi hak etmiyor
-
Deniz Yılmaz gitmek istemiyor
Toplam 1
Yorum
arda1606 böyle para göz futbolcuların parasını verip oynatmayacaksın futbol hayatları bitsin....
Villas Boas, Dakar Rallisi’nde kaza yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.