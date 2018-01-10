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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    , Dakar Rallisi’nde yaptı!

    Villas Boas, Dakar Rallisi’nde kaza yaptı!

    2018 Dakar Rallisi'nin dördüncü etabında yaparak hastaneye kaldırılan Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas, organizasyondan çekildi.

    Turnuvada otomobil kategorisinde yarışan Villas-Boas, dördüncü etabın düzenlendiği Peru'nun San Juan de Marcona kentinde yapmasının ardından sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Villas-Boas'ın takımı Toyota'nın yöneticisi Jean-Marc Fortin tarafından yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın sırtında devam eden ağrılar nedeniyle ralliden çekildiği belirtildi.

    Açıklamada, 40 yaşındaki Villas-Boas'ın yardımcı pilotluğunu üstlenen Portekizli Ruben Faria'nın kaza sırasında yara almadığı da ifade edildi.

    Dünyaca ünlü teknik direktör, kaza öncesinde liderin 2 saat 18 dakika 50 saniye gerisinde genel klasmanda 43'üncü sırada yer alıyordu.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:50
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