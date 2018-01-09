Sofuoğlu “Sakatlığım hemen hemen geçti”“
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığının hemen hemen geçtiğini belirterek, “Ocak ayının sonunda da ilk önce Portekiz sonra da İspanya’da test yapacağız. Şubat ayının son haftası da Dünya Şampiyonası başlıyor” dedi. Sofuoğlu, ayrıca 2018 yılında dünya şampiyonu olması halinde kariyerini noktalamayı düşündüğünü açıkladı.
"NİSAN AYINDA OTOMOBİL SÜRÜLEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ"
Düzce'deki pisti yaparken çok zorlandıklarını belirten Sofuoğlu, "Düzce Belediyesi ve valisi destek oluyor ama pist yapmak kolay değil. Arazinin altyapısında aylarca çalıştık. Önümüzdeki senenin Nisan ayında otomobil sürülebilir hale getireceğiz. Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek gelmedi. Sadece kendi imkanlarımızla burayı yapmaya çalışıyoruz. Maddi gücümüz olsaydı şu ana kadar çoktan biterdi. İnşallah Nisan ayı gibi asfaltı dökeriz. Bu aksamaların en büyük nedeni maddi imkansızlıklar. İnşallah bitireceğiz" şeklinde konuştu.
"SAKATLIĞININ HEMEN HEMEN GEÇTİ"
Sakatlığının da neredeyse geçtiğini dile getiren başarılı sporcu, "Ocak ayında motor kullanmaya başlayacaktım. Önümüzdeki hafta motora geri döneceğim. Ocak ayının sonunda da ilk önce Portekiz sonra da İspanya'da test yapacağız. Şubat ayının son haftası da Dünya Şampiyonası başlıyor. Ardından dünya turu var. Avusturalya ve oradan Tayland gidilecek, sonra Avrupa'ya gidilecek. 2017'de kaybettiğim şampiyonluğu almaya çalışacağım. Formumdayım, her şey yolunda. Tekrar dönmedim ama hissiyatım, motivasyon bir şampiyonluk getirecektir" ifadelerini kullandı.
"2018 YILINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLURSAM, NOKTALAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
Yetiştirdiği 3 sporcunun çok iyi seviyede olduğunun altını çizen Kenan Sofuoğlu, "Toprak ve ikiz kardeşler çok iyiler. Onlarla beraber Sakarya'da bir kamp yapmayı planlıyoruz. Bu kampta benim de kendi açımdan hazırlanmam için çok önemli bir fırsat olacak. Bu kampta hem onları eğiteceğim hem kendim kondisyon olarak hazır hale geleceğim. Çünkü ben de sakatlık yaşadım ve motor süremiyorum. Kendi başınıza antrenman yapmak yerine biriyle yapmak güzeldir. Çocuklar benimle antrenman yapacak seviyedeler. Hatta beni geçtikleri anlar da oluyor. İnşallah iki yıl içinde Türk bayrağını onlar devir alıp, bu spora devam edecekler. Ben de zaten 2018 yılında dünya şampiyonu olursam, noktalamayı düşünüyorum. Sporcularla ilgileneceğim" diyerek sözlerini noktaladı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:04
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Emre Mor için sıcak temas
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu GS Emre ile şampiyon olur.Fatih Hoca acele etmeli.Bu transfer ona yakışır.
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Beşiktaş o ismi 3. kez reddetti!
Toplam 2
Yorum
since1903 Ne işiniz var etooyla falan. balotelliyi bedava alıp adam ederseniz 30 milyon € ya satarsınız. Hocayı ikna et balo yu getir başkan.
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Fener'den Sturridge bombası!
Toplam 4
Yorum
Alemin kralı geliyor Aykut Hoca Fb nin tarihi için büyük şans. Fb 2.yarı çok rahat şampiyonluğa koşacak 2.takım da ya Başak ya da Bjk olur. Gs rehavet denizinde
Sofuoğlu “Sakatlığım hemen hemen geçti”“ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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