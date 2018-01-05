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    05 Ocak 2018, Cuma
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    heyecanı başlıyor

    Dakar Rallisi heyecanı başlıyor

    Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen , yarın başlayacak.

    Güney Amerika'da 10. kez düzenlenecek ralliye Peru, Bolivya ve Arjantin ev sahipliği yapacak. Peru'nun başkenti Lima'da başlayacak 40. , 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde tamamlanacak.

    Otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört kategoride 14 etap sürecek yarışlarda, katılımcılar yaklaşık 9 bin kilometre katedecek.

    - Teknik direktör Villas-Boas da yarışacak
    Motor sporlarının en prestijli organizasyonunda, dünyaca ünlü teknik direktör Andre Villas-Boas da yardımcı pilotu Ruben Faria ile otomobil kategorisinde yarışacak.

    Kariyerinde Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve son olarak Şanghay SIPG'de görev alan Portekizli teknik adam, geçen yıl kasım ayında Çin ekibinden ayrılarak kariyerine otomobil yarışçısı olarak devam edeceğini duyurmuştu.

    Kazanması kadar tamamlanması da zor olan ralli, RedBull.TV tarafından canlı yayınlanacak.

    Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.


    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:04
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