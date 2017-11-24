Motor sporları altın yılını yaşıyor
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:43
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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