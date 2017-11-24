 Motor sporları altın yılını yaşıyor – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Motor sporları altın yılını yaşıyor

    Motor sporları altın yılını yaşıyor
    Kenan Sofuoğlu ile yükselişteki motor sporları, son yıllarda gençlerin de başarılarıyla altın yıllarını yaşıyor. Özellikle Red Bull bünyesindeki Toprak Razgatlıoğlu'yla ikizler Deniz ve Can Öncü, ülkemizin göğsünü kabartıyor.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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