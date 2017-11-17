Schumacher'in aracı rekor fiyata satıldı
Efsane pilot Michael Schumacher'in şampiyonluğa ulaştığı 2001 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Monaco Grand Prix'sini kazandığı araç, 7 milyon 504 bin dolara alıcı bularak rekor kırdı.
ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık artırmada, kariyerinde yedi F1 şampiyonluğu bulunan Schumacher'in Ferrari takımıyla 2001 Monaco Grand Prix'sini kazandığı araç satışa çıkarıldı.
Müzayedede Schumacher'in aracı, adı açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 7 milyon 504 bin dolara (yaklaşık 30 milyon lira) satın alındı ve bugüne kadar en yüksek fiyata alıcı bulan Formula 1 aracı olarak rekor kırdı.
Satıştan elde edilen gelirin önemli bir kısmı, Alman pilotun sahibi olduğu Mücadeleye Devam (Keep Fighting) Vakfı'na verilecek.
Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te kayak yaparken düşerek başını kayaya çarpması sonucu ağır yaralanan Michael Schumacher, Grenoble Hastanesinde ameliyat edilmişti. Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediyor.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:14
-
Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Toplam 9
Yorum
Bence Besiktas Sözlesmesi bitecek zaman bence yeni sözlesme yapacak ortalikdan bu 30% Pay cikmasi icin
-
Fener Mesut için aportta
Toplam 8
Yorum
ANALİST MESUT RONALDO MESSİ MORİNYOYU ALSAN NE YAZAR LOBİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. HAYIRLI İŞLER BYE BYE FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR KUMDA OYNA
-
''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu altyapıdan daha önceleri onlarca futbolcu çıkarmış ve kısa bir ara sonrası tekrar başlamış trabzonspor için birşey demedi mi?Ah türk futbolu
Schumacher'in aracı rekor fiyata satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.