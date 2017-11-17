 Schumacher'in aracı rekor fiyata satıldı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Schumacher'in aracı rekor fiyata satıldı

    Schumacher'in aracı rekor fiyata satıldı

    Efsane pilot 'in şampiyonluğa ulaştığı 2001 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Monaco Grand Prix'sini kazandığı araç, 7 milyon 504 bin dolara alıcı bularak rekor kırdı.

    ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık artırmada, kariyerinde yedi F1 şampiyonluğu bulunan Schumacher'in Ferrari takımıyla 2001 Monaco Grand Prix'sini kazandığı araç satışa çıkarıldı.

    Müzayedede Schumacher'in aracı, adı açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 7 milyon 504 bin dolara (yaklaşık 30 milyon lira) satın alındı ve bugüne kadar en yüksek fiyata alıcı bulan Formula 1 aracı olarak rekor kırdı.

    Satıştan elde edilen gelirin önemli bir kısmı, Alman pilotun sahibi olduğu Mücadeleye Devam (Keep Fighting) Vakfı'na verilecek.

    Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te kayak yaparken düşerek başını kayaya çarpması sonucu ağır yaralanan , Grenoble Hastanesinde ameliyat edilmişti. Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediyor.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:14
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