Supersport'ta şampiyonluk düğümü Katar'da çözülecek
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele edeceği 2017 Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son ayağına Katar ev sahipliği yapacak.
Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 380 metrelik pistteki sıralama turları, yarın TSİ 19.55'te, yarış ise 4 Kasım Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak.
Fransa'da düzenlenen sezonun 10. yarışının turlarında kaza geçiren ve bel ile kalçasında kırıklar oluşan Kenan Sofuoğlu, bir aylık tedavisinin ardından yeniden piste çıkacak.
Kawasaki Puccetti takımında yarışan Kenan, 20 puan önünde sürücüler klasmanında lider olan GRT Yamaha'dan Lucas Mahias ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
33 yaşındaki Kenan'ın 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016'dan sonra 6. kez Supersport şampiyonu olması için Fransız rakibinin, öncelikle yarışı ilk 10'da bitirememesi gerekiyor.
Supersport Katar ayağı öncesi sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:
1. Lucas Mahias (Fransa) - 165 puan
2. Kenan Sofuoğlu - 145
3. Jules Cluzel (Fransa) - 135
4. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 132
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 108
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:47
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 37
Yorum
zafer solbekler bitik.valbuena olmayınca sol taraftan yiyor golleri fb. caner gibi solbek lazım
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Deniz Türüç hamlesi!
Toplam 1
Yorum
bomba Bu hakketten bir bombaya dönüşebilir ve sonunda GS patyabilir, takım zaten karışık arda uslanmıyor
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‘Takımla taraftar kopuk’
Toplam 3
Yorum
taner bu takımı valbenu hariç başta antrenörü olmak üzere komple değiştireceksin.Bu takım ancak rüyalar gerçek olursa şampiyon olur.şu futboluyla
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