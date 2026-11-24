A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan La Gazzeta'ya açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası performansı ve ayrılık süreciyle ilgili konuşan Montella'nın öne çıkan sözler şu şekilde:

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI HAKKINDA

"Avrupa Şampiyonası'na katılamama riski vardı. Türkiye Milli Takımı'nın başına o dönemde getirildim. Yanlış hatırlamıyorsam üç maçımız kalmıştı. Hırvatistan deplasmanında kazandık. Hırvatistan, daha önce Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahasında hiç yenilmemişti. Gerçekten onlarca rekor kırdık ve yaptığımız iş Türkiye'de de takdir edildi. Dünya Kupası öncesinde Türkiye'de futbola duyulan tutku ve kurulan hayaller nedeniyle beklentiler çok yüksekti. Aldığımız sonuçlarla bu beklentileri karşılayamadık. Ama futbolda nadir görülen bir şey yaşadık. İki maça tamamen hükmettik, 50 kez ceza sahasına girdik, kaleyi bulan 70 şut çektik ve bir gol bile atamadık. Geriye dönüp baktığımda, futbolcuların bir şeyler yapma isteğiyle farkında olmadan üzerlerinde fazla sorumluluk hissetmiş olabileceğini düşünüyorum. Üçüncü maç da onurumuz açısından önemliydi. Bir Dünya Kupası maçında başka türlüsü olamaz. O maçta üç gol attık. Maç bittiğinde ilk iş kaç şut çektiğimize baktım. Çok fazla şut hatırlamıyordum. Kaleyi bulan üç şutumuz varmış. Üç şut, üç gol. Bazen tesadüfün de payı oluyor. Futbolda her şey tesadüf değil elbette. Oyuncular muhtemelen farkında olmadan kendilerini fazla baskı altında hissetmişlerdi. Sonrasında kurduğumuz yapı hem medyada hem de yerelde sarsıldı. Futbolcular ağır şekilde yuhalandı, şahıslarına yönelik sert saldırılara maruz kaldı. O zamana kadar oluşan büyü biraz bozuldu."

MİLLİ TAKIMDAN AYRILMA SÜRECİYLE İLGİLİ

"Büyük gurur duyuyorum. Deneyimler sona erdiğinde, özellikle de işler kötü bittiğinde, insan böyle bir veda beklemiyor. Daha önce hiç böyle uğurlanmamıştım. Başkan birkaç gün sonra benimle görüşmek istedi. Benim için bir video hazırlamışlardı, duygulandım. Bana hatıra plaketi verdiler ve özel araçla yemeğe götürdüler. Sabah saat dörtte beni havalimanına bıraktılar. Başkanın oğlu da mutlaka bana eşlik etmek istedi. Geceleri dışarıda vakit geçiriyorduk. Bir ara başkana şakayla, 'Bak başkan, gitmeyeceğim diye korkuyorsan için rahat olsun!' dedim. Üzülmüştü. Futbol böyle ama dostluk kalıyor…

Gittiğim yere hızla ve bütünüyle uyum sağlamak, futboldan bağımsız bir özelliğim. İlk günden Türklerin düşünce yapısına uyum sağladım. Biraz da bana çocukluğumu hatırlattığı için. Napoli'nin çevresinde büyüdüm. Orası biraz farklıydı, denizi kartpostalda bile görmezdim. Bir dönem bittiğinde de kendimi hızla toparlayabiliyorum. Türkiye benim için hâlâ canlı, güçlü ve güzel bir anı. Bazı insanlarla hâlâ görüşüyoruz."

MİLLİ TAKIMDAKİ SANTRFORSUZ OYUN DÜZENİYLE İLGİLİ

"Bu soruya yaklaşık iki yıl boyunca meslektaşlarınıza defalarca cevap verdim. Belki biraz daha diplomatik cevaplar verdim çünkü 'Elimde bu seviyede oynayabilecek bir santrfor yok.' demek hoş değil. Görevimin son dönemlerinde bunu anlatmaya çalıştım. Bir teknik direktörün görevi, maçın seviyesine uygun en iyi futbolcuları sahaya sürmektir. Klasik bir santrfor olmadan takım içerisinde bir uyum yakalamıştık ve bu şekilde devam ettik. Daha sonra klasik bir santrfor olan genç Deniz Gül'e yatırım yaptık. Kendisi yarı İsveçliydi ve Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesini sağladık. Ancak kulübünde hiç forma giymiyordu. Bu nedenle farklı tercihler yapmak zorunda kalıyorduk."