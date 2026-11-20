2028 Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımların belirleneceği elemeler öncesinde torbalar netleşti. İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvanın kura çekimi 6 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta çekilecek. 54 takımın yer alacağı kuraya Türkiye, 2. Torbadan dahil olacak. 6 grup 5, 6 grup 4 takımdan oluşacak. 12 grup liderine ek olarak en iyi 8 ikinci takım 2028 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Ev sahibi ülkelerden de 2'si doğrudan finallere katılacak. Diğer 2 takım play-off maçları sonucunda belli olacak.