İspanyol Marca, Real Madrid ve A Milli Takım’daki performansıyla dikkati çeken Arda Güler’i, “Türk dehası” başlığıyla kapağına taşıdı.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Real Madrid ve A Milli Takım'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İspanyol basınının gündeminden düşmüyor. İspanya'nın önemli spor gazetelerinden Marca, milli futbolcunun başarılı performansını manşetine taşıyarak genç yıldızdan övgüyle söz etti. Arda Güler'in son dönemde hem Real Madrid'de hem de milli takımda gösterdiği performansa dikkat çeken Marca, genç futbolcuyu "Türk dehası" olarak nitelendirdi. Marca, 21 yaşındaki yıldız maestronun, Real Madrid ve A Milli Takım'da çıktığı son 8 maçta, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlamasının altını çizdi. Haberde, Fransız futbolunun efsane ismi ve teknik direktörü Zinedine Zidane'ın genç futbolcunun yeteneğini överek, "Çok, çok, çok iyi" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Real Madrid'de bu sezon 14 maçta görev alan Arda Güler, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.