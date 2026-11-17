A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında sahne aldığı maç, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle kaleci Berke Özer'in performansı, Fransız ve İspanyol gazetelerinin manşetlerine taşındı. Fransa'nın saygın spor gazetesi L'Equipe, Berke Özer'i maçın yıldızı olarak nitelendirdi: "Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi."

TÜRKİYE SAYGIYI HAK ETTİ

Kuzey Fransa'nın etkili gazetesi La Voix du Nord ise Berke Özer'e özel bir bölüm ayırdı: "Berke Özer formundaydı. İlk yarıda Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden." Almanya'dan Kicker ise "büyücü Berke Özer" ifadesini kullandı: "Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer'e rağmen grup birinciliğini elde etti. Türkiye bir maçtan daha eli boş dönse de saygıdeğer bir performans sergiledi."