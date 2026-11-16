Umut verdik

Uluslar Ligi'ni puansız kapatan A Milli Takım'ın Belçika maçının ardından çıktığı Fransa deplasmanındaki oyunu da gelecek adına umut verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın da, yenilgiye karşın iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Oyuncularının isteklerini yerine getirdiğini belirten Yalçın, "Tamamen oyun planına sadık kaldık. Belçika maçı daha farklıydı, bu maç daha farklı oynadık. 6-7 günde bu iki tane format değişikliği, bizim için bir deneme süreci oldu. Kaybettik ama ilerisi için çok önemli bir umut ışığı verdik. Ne kadar kaybetmeyi hak ettik, o tarafı çok sorgulanır.

KAZANMAYA ALIŞACAĞIZ

En önemlisi oyuncularıma teşekkür ederim, şevkle oynadılar. Umut ediyorum ilerisi daha güzel olacak. Mart ayı başka olacak. O döneme çok daha hazır olacağız. Bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük. Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri, onlara karşı oynanabilecek bir oyun oynadık. Skora yansıtamadık. İnanılmaz pozisyonlar var kaçırdığımız. Sonuç olarak kaybettik ama sonrası için çok değerli motivasyon ve özgüven kazandık. Öyle değerlendirmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası ile beraber kazanmaya alışan bir oyuncu grubu olacak. Hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu