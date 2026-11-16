Fransız basınından övgü dolu Berke Özer sözleri: 'Eleştirmek nankörlük olur!'
Fransa karşısında yaptığı 7 kritik kurtarışla alkış toplayan milli kalecimiz Berke Özer, sergilediği performansla Fransız basınından tam not almayı başardı. Genç file bekçisinin performansı manşetleri süsledi. İşte atılan manşetler...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 12:13
Maxifoot: Fransa kontrolü elinde tutuyor, ancak Berke Özer parlıyor
'Dakikalar ilerledikçe Fransa baskısını artırdı. Mbappe'nin vuruşunda Berke Özer gole izin vermedi. Mbappe'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Barcola, golü bulmak için önemli bir fırsat yakaladı ancak aşırtma vuruşunu Berke Özer başarılı bir şekilde kontrol etti.
Savunma arkasında boşlukların oluşmaya başlamasıyla Fransa, tehlikeli ataklarını sürdürdü. Mbappe, Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçmeyi başaramadı.'
Eurosport France: Berke Özer'in muhteşem performansı kaçınılmazı geciktirdi
'Ancak istatistikler, Fransa'nın hücum gücünü de ortaya koydu (23 şut ve 18 gol pozisyonu). Berke Özer'in etkileyici performansı, Fransızların gol bulmasını uzun süre engelledi (6, 14, 33 ve 38. dakikalar). Ancak Fransa, daha etkili bir ikinci yarı performansıyla üstünlüğü ele geçirmeyi başardı. Fransızlara galibiyeti getiren goller, duran top organizasyonundan (50. dakika) ve Rayan Cherki'nin hazırladığı pozisyonda Eli Junior Kroupi'nin bitiriciliğinden (80. dakika) geldi.'
franceinfo: Türkiye kalesinde devleşen Berke Özer
'İlk golü yemesine rağmen Berke Özer mücadeleyi bırakmadı. Türk kaleci, Michael Olise (61. dakika) ve Kylian Mbappe'nin (64. dakika) karşısında bir kez daha kalesinde devleşti.
Berke Özer'in başarılı performansından güç alan Türkiye, Fransa'ya zor anlar yaşatmaya çok yaklaştı.'
Foot Mercato: Direncin en önemli mimarilerinden biri oldu
'Türkiye Milli Takımı'nın kalesinde adeta son savunma hattı olan Berke Özer, takımının Fransa'nın hücumlarına karşı gösterdiği direncin en önemli mimarilerinden biri oldu. Karşılaşma boyunca yoğun bir şekilde görev yapan başarılı kaleci, Fransızların farkı açmasını engellemek ve takımını maçın içinde tutmak için birçok kritik kurtarışa imza attı.
Karşılaştığı 9 isabetli şutun 7'sini kurtaran Berke, özellikle savunmasının yetersiz kaldığı anlarda yaptığı müdahalelerle ön plana çıktı. Çizgi üzerindeki dikkati, çabuk refleksleri ve yüksek konsantrasyonuyla Fransız futbolcuların gol girişimlerini engelledi. Kalesinde gördüğü iki golde de yapabileceği fazla bir şey bulunmayan Berke'nin doğrudan bir hatası olmadı.
Ayaklarını kullanma konusunda da oldukça sakin bir görüntü sergileyen milli kaleci, isabetli ve temiz paslarıyla takımının geriden oyun kurmasına yardımcı oldu. Böylece Türkiye'nin gereksiz yere tehlikeye girmesini önledi.'
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