Foot Mercato: Direncin en önemli mimarilerinden biri oldu 'Türkiye Milli Takımı'nın kalesinde adeta son savunma hattı olan Berke Özer, takımının Fransa'nın hücumlarına karşı gösterdiği direncin en önemli mimarilerinden biri oldu. Karşılaşma boyunca yoğun bir şekilde görev yapan başarılı kaleci, Fransızların farkı açmasını engellemek ve takımını maçın içinde tutmak için birçok kritik kurtarışa imza attı. Karşılaştığı 9 isabetli şutun 7'sini kurtaran Berke, özellikle savunmasının yetersiz kaldığı anlarda yaptığı müdahalelerle ön plana çıktı. Çizgi üzerindeki dikkati, çabuk refleksleri ve yüksek konsantrasyonuyla Fransız futbolcuların gol girişimlerini engelledi. Kalesinde gördüğü iki golde de yapabileceği fazla bir şey bulunmayan Berke'nin doğrudan bir hatası olmadı. Ayaklarını kullanma konusunda da oldukça sakin bir görüntü sergileyen milli kaleci, isabetli ve temiz paslarıyla takımının geriden oyun kurmasına yardımcı oldu. Böylece Türkiye'nin gereksiz yere tehlikeye girmesini önledi.'