Saha içi yardımlaşmamız, alan parselleri gayet iyiydi buna bir de isteğimiz eklenince ortaya çıkan resim olumluydu. Berke de mükemmel performans ortaya koydu. İkinci devre başında bir anlık konsantrasyon kaybı ve yanlış yerleşim yüzünden köşe vuruşundan gol yedik. Çok çabuk toparlanıp ofsayt sayılan bir golümüz iptal edildi ama bu bölümde iki gol pozisyonundan yararlanamadık. Arda kalitesine hiç yakışmayan vuruşla boş kaleye topu yollayamadı gerçi ona da arkadaşları biraz yardımcı olmalı çünkü her şey onun ayağına bakıyor.