Fransa-Türkiye maçına Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorumlar
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda oynanan mücadeleden millilerimiz 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye grubu puansız tamamlarken Fransa, 13 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Fotomaç yazarları, Fransa-Türkiye karşılaşmasının ardından mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte spor yazarlarının maç hakkındaki yorumları... (A Milli Takım Spor haberleri)
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 08:28
Maçı beraberliğe bağlayabilirdik eğer ilk golü biz bulabilseydik.
İlk çeyrekte 5-4-1 ile topun arkasına geçtik kalabalık gömülü savunma ile Fransa ataklarını karşıladık.
Anthony Taylor hakemliği bırakınca İngilizlerin politik destekle öne ittiği 41 yaşındaki Kavanagh'ı yakın zamanda yönettiği Galatasaray-Stuttgart maçından hatırlıyoruz. Prömel'in Osimhen'i sarılıp indirmesine penaltı vermemişti. Gözlemcisi Björn Kuipers çok başarılı bulmuş olmalı ki teri soğumadan bu maça geldi.
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2022'de Everton-M.City maçında VAR'da hata yapınca Frank Lampard, Kavanagh için "İşini doğru yapmayan bir profesyonel ve beceriksiz biri" demişti. Lampard'a katılıyorum. Oyuncular centilmendi ilk faul 8'de oldu. 39'da Mbappe ofsayt, gol iptali doğru. 40'da kaleci Maignen-Deniz pozisyonunda neyin faulü bu? İki ayak çarpışıyor, topa vuran Deniz ama Fransa lehine faul uydurdu. Barış ve Salih'e gösterdiği kartlar hikaye.
Sözüm ona Premier Lig hakemi ama asla yüksek profil değil. Arda ile attığımız golün başlangıcında İsmail ofsaytta, iptal doğru. 1 numaralı yardımcı çok başarılıydı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - FRANSA'YA KARŞI İKİ MAÇTA DA İYİYDİK!
İlk maçta iyi futbol oynayıp, elimizden kaçırdığımız Fransa'ya karşı dün de Bordeaux Metropole Stadı'nda özellikle ilk yarıda muazzam bir futbol ortaya koyduk. Net pozisyonlara girip, golle burun buruna geldik. Çok iyi savunma yaptık. Orta alanda da Hakan Çalhanoğlu'nun akıllı oyunu ile Fransa'ya karşı iyi savaştık.
Sergen Yalçın'ın 5'li defans anlayışında başta Mbappe olmak üzere Rabiot, Barcola, Olise ve Cherki'ye göz açtırmadık. Girdikleri pozisyonlarda da kalemizde devleşen bir Berke Özer vardı. Tam 6 net kurtarışı var Berke'nin. Millilerimizin yürekli futbolu içimizi ısıttı. İlk 45 dakikada savaştık, sahada dik durduk. İyi savunma yaptık. Hızlı geçişlerle Fransa kalesinde Arda Güler, İsmail Yüksek ve Deniz Gül ile net pozisyonlar yakaladık. Aslında ilk yarının en net pozisyonunu İsmail ile biz yakaladık.
Can Uzun'un Fransa savunmasının arkasına gönderdiği topla buluşan İsmail Yüksek, karşı karşıya pozisyonda kaleci Maignan'ı geçemedi. İkinci yarının başında duran toptan golü kalemizde gördük. Fransa, Cherki'nin korner atışında Emirhan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bu gole anında reaksiyon gösterdik. Hiç panik yapmadık. Hatta Arda Güler ile güzel bir gol de bulduk. Ama pozisyonun başlangıcında İsmail Yüksek'in ofsaytta olduğunu fark ettik, yani önce gole sevindik; sonra kahrolduk! Ama maçı hiç bırakmadık.
Arda Güler ile gole çok yaklaştık. Arda'nın bu pozisyonda yaptıkları neydi öyle! Vay be Arda, gözlerimizin pasını sildin yine! Maç boyunca gerçekten çok net pozisyonlara girdik. İlk yarıda İsmail Yüksek'in, ikinci yarıda bomboş pozisyonda Arda Güler'in şutları gol olmalıydı. Maçı son ana kadar istememiz çok güzel. Hatta bu saldırgan futbolumuz 90'da bize golü de getirdi. Duran toptan Abdülkerim Bardakcı ile nefis bir gol bulduk.
Fransa'ya karşı deplasmanda yürekli futbolumuz bizi gelecek günler adına çok umutlandırdı. 10'dan fazla şut attık Fransa kalesine. Maç genelinde başa baş, dişe diş bir oyunumuz vardı sahada. Mpappe'ye karşı çok iyi savaştık. Bir pozisyon var ki, ders diye okutulur. Mbappe bir pozisyonda önünü açıp etkili bur vuruş yaptı, Merih Demiral bir kaleci gibi bu şutun önüne yaptı ve golü önledi. Yine maç boyunca Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde hamleleri alkış aldı. Abdülkerim müthiş futbolunu bir de golle süsledi. Fransa son bölümde Kroupi ile bir gol daha bulup maçı kazandı. A Ligi'ndeki ölüm grubunda (ölüm grubu diyorum, çünkü en zor grupta mücadele ettik) 6 maçta sıfır çektik.
A Ligi'ndeki performansımıza bir de bardağın dolu tarafından bakalım. Kusursuz bir takım olan Fransa'yı evimizde elimizden kaçırdık. Dün de Fransa'ya karşı aslanlar gibi top oynadık. Maçı bir an bile bırakmadan savaştık, çok istedik. Dünkü kaçta puanı hak ettik aslında. Ama futbolun adaleti yok işte. Rakiplerimiz hep şanslıydı, biz talihsizdik. Bu Milli Takım'da hayat var arkadaş! Bu Milli Takım'ın önü çok açık… Sergen Yalçın'ın bu oyunu geliştireceğine ve millilerimize seviye atlatacağına yürekten inanıyorum. Sabır göstereceğiz, bu takımı destekleyeceğiz. Çünkü bu takım bizim takımımız!
REHA KAPSAL - HAK ETMEDİK
UEFA Uluslar Ligi'nde son maçımız rakip markette piyasa değeri en yüksek takım Fransa'ydı ve deplasmandaydık. Tabii ki bu takıma karşı formasyon ve de planımız doğal olarak farklı olacaktı. Oyun başlangıç felsefemiz topu rakibe bırakıp daha derin bir savunma yapıp 5-4-1 gibi karşılayıp daha sonra kazandığımız toplarla 3-4-2-1 dizilişe dönüp hücum geçişi gerçekleştirmekti. Duran toplardan gol bulmak birinci önceliğimizdi zaten başarılı performanslarımızı hep bu oyun anlayışı üzerinden gerçekleştirdik. İlk yarı gayet başarılı bir performans ve akıl ortaya koyduk. Hatta İsmail ile çok net bir pozisyondan yararlanamadık.
Saha içi yardımlaşmamız, alan parselleri gayet iyiydi buna bir de isteğimiz eklenince ortaya çıkan resim olumluydu. Berke de mükemmel performans ortaya koydu. İkinci devre başında bir anlık konsantrasyon kaybı ve yanlış yerleşim yüzünden köşe vuruşundan gol yedik. Çok çabuk toparlanıp ofsayt sayılan bir golümüz iptal edildi ama bu bölümde iki gol pozisyonundan yararlanamadık. Arda kalitesine hiç yakışmayan vuruşla boş kaleye topu yollayamadı gerçi ona da arkadaşları biraz yardımcı olmalı çünkü her şey onun ayağına bakıyor.
Hakan, Can, İsmail ve Deniz çok etkisizdi. İkinci yarıda da ortaya koyduğumuz çok iyi oyunla, yaptığımız mücadele ve de kaçırdığımız gol pozisyonları ile bu mağlubiyeti hak etmedik. Belki Abdülkerim ile bulduğumuz gol daha erken gelse bu zor deplasmandan hak ettiğimiz beraberlikle dönmemiz içten bile değildi. Şimdi yapılacak buralardan doğru dersleri çıkarıp çok detaylı bizim ve rakip analizlerini yapıp önümüzdeki oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak.
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