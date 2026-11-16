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Emirhan’ın şanssızlığı

Karşılaşmada sahaya ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, büyük bir şanssızlık yaşadı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Emirhan’ın şanssızlığı
Karşılaşmada sahaya ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, büyük bir şanssızlık yaşadı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Fransa'nın kullandığı köşe vuruşunda Barcola topu içeriye doğru yuvarladı. İçeriye doğru giren topa müdahale etmek isteyen Emirhan, şanssız bir şekilde meşin yuvarlığı kendi filelerimize gönderdi. Başarılı futbolcunun bu müdahalesi şanssızlıkla sonuçlandı.
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