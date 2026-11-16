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Berke’den 6 kurtarış

Yaklaşık 1.5 yıl sonra milli takım forması giyen Berke Özer, Fransa deplasmanında yıldızlaştı. Başarılı kaleci yaptığı 6 kurtarış ile dikkat çekti

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Berke’den 6 kurtarış
Vincenzo Montella döneminde milli takım kampını terk ettiği için bir daha davet edilmeyen Berke Özer, Sergen Yalçın ile yeni bir dönem açtı. Uğurcan Çakır'ın omzundan yaşadığı sakatlıktan sonra Fransa maçında kaleyi devralan Berke, harika bir performansa imzasını attı. Fransa atakları karşısında adeta devleşen Berke Özer, yaptığı 6 kurtarışla gecenin en önemli performanslarından birisine imzasını attı. Başarılı kaleci, kendisine güvenen teknik direktörü Sergen Yalçın'ı mahcup etmedi ancak performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.
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