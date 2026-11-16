Abdülkerim'in golü yetmedi

A Milli Takım önemli fırsatlar bulduğu Fransa deplasmanında aradığı golü biraz geç buldu. Ay-yıldızlılar 90. dakikada Arda Güler'in harika ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın güzel kafa vuruşu ile farkı 1'e indirdi. Bu gol puan almamız için yeterli olmadı.

İSMAİL NET FIRSATI TEPTİ

Fransa deplasmanında Bizim Çocuklar gole çok yaklaştı. Özellikle ilk yarıda İsmail Yüksek'in yararlanamadığı pozisyon büyük hayal kırıklığı yarattı. İsmail Yüksek, 35'te karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin üzerine vurmuştu.

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A Milli Takım, Fransa deplasmanında 13 şut denemesinde bulunurken, aradığı golü 90'da Abdülkerim ile bulabildi.