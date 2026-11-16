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A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 1. Grup'un 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Milliler rakibine 2-1'lik skorla yenildi. Karşılaşmanın ardından FIFA dünya sıralaması yenilendi. İşte Türkiye'nin listedeki yeni konumu...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 09:33
A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında deplasmanda Fransa ile kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Sergen Yalçın'ın öğrencileri rakibine 2-1'lik skorla yenildi. Karşılaşmanın ardından FIFA dünya sıralaması güncellendi. İşte Sabah'ın derlediği habere göre o liste...

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A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

1- İspanya | 2004.48 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

2- Arjantin | 1964.95 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

3- Fransa | 1950.82 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

4- İngiltere | 1933.30 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

5- Fas | 1805.34 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

6- Brezilya | 1800.36 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

7- Portekiz | 1797.60 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

8- Belçika | 1790.37 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

9- Hollanda | 1782.43 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

10- Meksika | 1738.48 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

11- Kolombiya | 1738.36 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

12- Almanya | 1721.85 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

13- İsviçre | 1721.79 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

14- İtalya | 1717.20 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

15- Hırvatistan | 1714.22 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

16- Amerika Birleşik Devletleri | 1709.57 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

17- Japonya | 1690.90 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

18- Senegal | 1648.84 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

19- Norveç | 1643.59 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

20- Uruguay | 1643.39 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

21- Danimarka | 1629.71 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

22- Avusturya | 1605.90 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

23- İran | 1599.43 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

24- Ekvador | 1590.74 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

25- Mısır | 1585.86 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

26- Avustralya | 1584.00 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

27- Kanada | 1580.81 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

28- Cezayir | 1574.77 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

29- Fildişi Sahili | 1569.32 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

30- Nijerya | 1567.97 puan

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

31-Güney Kore | 1556.36

A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!

32- Türkiye | 1556.22 puan

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