A Milli Takımımızın Fransa maçı sonrası FIFA dünya sıralaması güncellendi!
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 1. Grup'un 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Milliler rakibine 2-1'lik skorla yenildi. Karşılaşmanın ardından FIFA dünya sıralaması yenilendi. İşte Türkiye'nin listedeki yeni konumu...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 09:33
3- Fransa | 1950.82 puan
4- İngiltere | 1933.30 puan
5- Fas | 1805.34 puan
6- Brezilya | 1800.36 puan
7- Portekiz | 1797.60 puan
8- Belçika | 1790.37 puan
9- Hollanda | 1782.43 puan
10- Meksika | 1738.48 puan
11- Kolombiya | 1738.36 puan
12- Almanya | 1721.85 puan
13- İsviçre | 1721.79 puan
14- İtalya | 1717.20 puan
15- Hırvatistan | 1714.22 puan
16- Amerika Birleşik Devletleri | 1709.57 puan
17- Japonya | 1690.90 puan
18- Senegal | 1648.84 puan
19- Norveç | 1643.59 puan
20- Uruguay | 1643.39 puan
21- Danimarka | 1629.71 puan
22- Avusturya | 1605.90 puan
23- İran | 1599.43 puan
24- Ekvador | 1590.74 puan
25- Mısır | 1585.86 puan
26- Avustralya | 1584.00 puan
27- Kanada | 1580.81 puan
28- Cezayir | 1574.77 puan
29- Fildişi Sahili | 1569.32 puan
30- Nijerya | 1567.97 puan
31-Güney Kore | 1556.36
32- Türkiye | 1556.22 puan
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